TBB’den Dilovası’ndaki patlamaya tepki: Bu bir iş kazası değil, önlenebilir bir cinayet

TBB’den Dilovası’ndaki patlamaya tepki: Bu bir iş kazası değil, önlenebilir bir cinayet
Yayınlanma:
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kocaeli Dilovası’nda 6 kadının hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklamasında, olayın “iş kazası” değil “denetimsizliğin sonucu bir cinayet” olduğunu belirtti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kadının yaşamını yitirdiği patlama sonrası Türkiye Barolar Birliği (TBB), yazılı bir açıklama yayımladı.

TBB Çocuk Hakları Komisyonu imzasıyla yapılan açıklamada, olayın yalnızca bir iş kazası olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda meydana gelen yangında, yaşları 16 ve 17 olan iki çocukla birlikte toplam altı kadın işçinin yaşamını yitirmesi, ülkemizde işçi sağlığı, iş güvenliği ve çocuk işçiliği alanında süregelen ihmalleri ve denetimsizliği bir kez daha en acı biçimde ortaya koymuştur. Basında yer alan bilgilerde, hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, çalışma izinlerinin bulunmadığı ve aralarında çocuk yaşta çalışanların bulunduğu belirtilmektedir."

6 kişinin öldüğü depo için yapılan CİMER şikayeti ortaya çıktı! Ölüm yine göz göre göre geldi6 kişinin öldüğü depo için yapılan CİMER şikayeti ortaya çıktı! Ölüm yine göz göre göre geldi

Dilovası soruşturması büyüyor: 7 kişi görevden alındıDilovası soruşturması büyüyor: 7 kişi görevden alındı

Açıklamada, yangında yaşları 16 ve 17 olan iki çocukla birlikte altı kadın işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.
Basına yansıyan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sigortasız ve izinsiz çalıştırıldıkları, aralarında çocuk yaşta işçilerin bulunduğu belirtildi.

TBB, bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu’na, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerine açıkça aykırı olduğunu hatırlattı.

"Bu durum, 4857 sayılı İş Kanunu’na, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine açıkça aykırıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile ILO’nun 138 ve 182 No’lu Sözleşmeleri uyarınca, çocuk işçiliği her koşulda yasadışıdır ve devletin çocukları ekonomik sömürüden koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu olay yalnızca bir "iş kazası" değil, açıkça önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği olarak, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı diliyor, olayın tüm yönleriyle şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluların gecikmeksizin adalet önünde hesap vermesini, çocuk işçiliğiyle mücadelede etkin denetim ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Hiçbir ekonomik gerekçe, bir çocuğun yaşamından, bir kadının emeğinden daha değerli değildir. Bu trajedi, iş güvenliği, çalışma hakkı ve çocukların korunması alanlarında devletin asli sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:ANKA

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Uludağ'ın eteklerinde kaybolmuşlardı! 4 gençten haber geldi
Uludağ'ın eteklerinde kaybolmuşlardı! 4 gençten haber geldi
Gece yarısı cinayeti! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Gece yarısı cinayeti! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu