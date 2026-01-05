Tavuklara Türk sanat müziği dinletti: Sonuç şaşırttı

Kayseri’de yaşayan Halim Yahya Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri İl Müdürlüğü’nde 13 yıl kamu personeli olarak görev yaptı. Koronavirüs pandemisinde ise şehir hayatını bırakıp doğal yaşama dönme kararı aldı.

Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi’nde 10 dönüm alanda çiftçilik yapmaya karar verdi. 400 tavuk alan Çakmak, bir yumurta fabrikasına danışmanlık yapan veteriner hekim Ali Çolak’ın tavsiyesi üzerine tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye başladı.

Halim Yahya Çakmak, tavuklara dinlettiği müzik ile yumurtalarında yüzde 4-6 arasında verim artışı sağladı.

"İLK SÖYLEDİĞİNDE ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Yaşadığı süreci anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"400’e yakın tavuğumuz var. Bu işlere çok yabancıydık. İlk başladığımızda büyük bir yumurta firmasında görev yapan veteriner hocamız bize ziyarete geldi. İlk söylediğinde şaka yapıyor sandım. Daha sonra bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Özellikle Türk sanat müziğinin tınısının tavuklara çok iyi geldiğini söylemişlerdi. Müzik dinlemeye başladım. O günden sonra yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu. Yüzde 4-6 arasında bir artış oldu.

"TAVUKLARA ÇOK İYİ GELDİĞİNİ ANLATTIĞIM ZAMAN ŞAŞIRIYORLAR"

Bunun nasıl olabileceğini araştırdım. Tavukların çok narin hayvanlar olduğunu, dışarıdan gelebilecek herhangi bir gürültüye karşı müziğin o eşiği fazla tuttuğunu, bu yüzden müzik dinledikleri zaman çok daha huzurlu ve kendilerini güvende hissettiklerini gördüm. O günden beri sürekli müzik dinletip bunun ekmeğini de çok şükür yiyoruz. Çevreden çok ilginç tepkiler alıyoruz. Genellikle ilk tepkileri gülmek oluyor. Neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Tavuklara çok iyi geldiğini anlattığım zaman şaşırıyorlar. Şaka yaptığımı sanıyorlar. Bilimsel olarak açıklamasını yaptığım zaman da şaşırıyorlar. Daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar."

"RAHATLAMA YAPTIĞINI VE STRESİNİ AZALTTIĞINI GÖRDÜK"

Veteriner hekim Ali Çolak ise şöyle dedi: