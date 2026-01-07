Dervişoğlu'ndan 'vekil transferi' çıkışı: Ben vadeye çek kesmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen yeni yılın ilk grup toplantısında kürsüye çıktı. "Bandırma Vapuru’nun yolcuları her geçen gün artıyor" vurgusuyla başlayan toplantıda Dervişoğlu, dış politikadan ekonomiye, çözüm süreci tartışmalarından anayasa değişikliğine kadar gündemdeki tüm başlıkları sert bir dille eleştirdi.

"2026 İYİKİLERİN YILI OLSUN"

Konuşmasına parti kadrolarını ve "İyiler ve Cesurlar Hareketi"ni selamlayarak başlayan Dervişoğlu, yeni yıl dileklerini iletti. 2026 yılının "rağmenlerin" değil, "iyikilerin" yılı olmasını temenni eden Dervişoğlu, 2025’in son günlerinde IŞİD terör örgütü tarafından Yalova’da şehit edilen üç polise Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

"19. YÜZYIL EMPERYALİZMİ 21. YÜZYILDA YENİ TEKNİKLERLE YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KONMUŞTUR"

Dünyanın tehlikeli bir eşiğe sürüklendiğini ve Türkiye’nin de bundan bağımsız olmadığını belirten Dervişoğlu, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmalara dikkat çekti. Uluslararası hukukun caydırıcılığını yitirdiğini, diplomasinin yerini "salt gücün" aldığını ifade eden Dervişoğlu, ABD’nin öncülüğünde uluslararası hukukun son kalıntılarının da ortadan kaldırıldığını savundu.

Dervişoğlu, "19. yüzyıl emperyalizminin 'Ya dediğimi yaparsın ya da bedelini ödersin' hoyratlığı, 21. yüzyılda yeni tekniklerle yeniden yürürlüğe konmuştur" diyerek, küresel sistemin "ilkel bir haraç düzenine" dönüştüğünü belirtti.

"ALLAH ERDOĞAN'LA YAKIN İLİŞKİ KURANLARIN YARDIMCISI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika tercihlerini ve liderlerle olan ilişkilerini eleştiren Dervişoğlu, Kaddafi, Esad ve Maduro örneklerini vererek şunları söyledi:

"Hepsi Sayın Erdoğan'ın bir dönem 'kardeşim' dediği isimler. Bugün ne tesadüftür ki hepsi diktatör olarak anılan devrik liderler. Biri idam edildi, biri kaçak, biri devrildi, diğeri kaçırıldı. Ne hikmetse bunlara da hep 'dostum' dediği ABD Başkanları vesile oldu. Ortak alıyorlar terörist çıkıyor, dostum diyorlar işgalci çıkıyor. Allah Erdoğan'la yakın ilişki kuranların yardımcısı olsun."

Dervişoğlu, Maduro'yu meşru görüp Trump'ı eleştirmekle, Trump'ı meşru görüp Maduro'yu eleştirmek arasında bir fark olmadığını, her iki tutumun da ilkesiz olduğunu savundu.

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMEK İKTİDARI GÜÇLENDİRMEK DEĞİLDİR"

İktidarın sıkça vurguladığı "iç cephenin güçlendirilmesi" söylemine değinen Dervişoğlu, bu kavramın iktidarı güçlendirmek olarak anlaşılmaması gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, "İç cephenin güçlendirilmesi, Cumhuriyet'in ve onun değerlerinin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"NİÇİN HER 'DOSTUM' DEDİĞİNİZİN SONUNU ABD MÜDAHALESİ GETİRDİ"

2017 referandumu sürecindeki uyarılarını hatırlatan İYİ Parti lideri, tek adam rejimiyle yönetilen ülkelerin dış baskılar karşısında kırılgan olduğunu belirtti. 15 Temmuz sürecine atıfta bulunan Dervişoğlu, devletin içeriden kemirilerek zafiyete uğratıldığını, kurumların çökertildiğini, ancak milletin devleti ve vatanın itibarını kurtardığını söyledi.

Dervişoğlu, mevcut sistemi "zafiyetlerin devleti yönetir hale gelmesi" olarak tanımlayarak, Türkiye'nin bir diktatörün sürgün yeri olarak önerilmesine tepki gösterdi. "Niçin her 'dostum' dediğinizin sonunu ABD müdahalesi getirdi de, ABD Başkanı hala sizin en büyük dostunuz?" sorusunu yöneltti.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a süreç çıkışı: "Madem bu bir devlet projesi... Atsın imzayı salabiliyorsa salsın Öcalan'ı!"

EKONOMİK KRİZ VE "HAYATTA KALMA SAVAŞI"

Ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, 2025 yılının millet için bir "hayatta kalma savaşı" olduğunu söyledi. Şirket iflaslarının, icraların ve hacizlerin arttığını belirten Dervişoğlu, 2026’ya zam yağmuruyla girildiğini ifade etti.

"AÇLIĞA MAHKUM EDİLEN EMEKLİLERİMİZİN HER EYLEMİNDE YANLARINDA OLACAĞIZ"

Belirlenen 28.075 TL'lik asgari ücreti "açlığa mahkumiyet" olarak nitelendiren Dervişoğlu, "Bu ücretle iki pazar, bir market ancak yapılır. Belki bir depo akaryakıt alınır" dedi. Emeklilerin durumuna da değinen Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının 19.000 TL olduğunu hatırlatarak kira fiyatlarıyla kıyaslama yaptı:

"Ankara’da ortalama kira 20 bin, İstanbul’da 25 bin lira. Emeklilerimiz otel köşelerinde ya da terminal banklarında mı yaşayacak? İktidar emekliyi sırtında yük olarak görüyor. İYİ Parti olarak açlığa mahkum edilen emeklilerimizin her eyleminde yanlarında olacağız."

Türkiye'de Yunanistan nüfusu kadar, yaklaşık 12 milyon geniş tanımlı işsiz olduğunu belirten Dervişoğlu, ekonomik büyüme rakamlarının halka yansımadığını, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir düzenin işlediğini savundu.

"SİZ BU ÜLKENİN AHLAKİ OMURGASINI KIRDINIZ"

Ekonomik krizin sadece rakamlarla açıklanamayacağını, meselenin bir ahlak sorunu olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Siz bu ülkenin ahlaki omurgasını kırdınız. Bu bir ahlaksızlık enflasyonudur, suç ve güvensizlik enflasyonudur" dedi. Gençlerin umutsuzluğa ve suça sürüklendiğini belirten Dervişoğlu, Türkiye’nin muz cumhuriyetlerine benzetilmek istendiğini söyledi.

"SİZİN MUHATABINIZ AMERİKA VE İSRAİL"

Hükümetin terörle mücadele ve İmralı süreci politikalarını eleştiren Dervişoğlu, sürecin mimarlarının Suriye'de aradıklarını bulamadıkları için "köprüden önceki son çıkışa" kırdıklarını iddia etti. PKK ve DEM Parti'nin taleplerinden vazgeçmediğini hatırlatan Dervişoğlu, iktidarın asıl muhatabının İmralı değil, ABD ve İsrail olması gerektiğini savundu:

"Sizin muhatabınız Amerika ve İsrail. Onları ikna etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bizim üzüntümüz, Türkiye'nin geleceğinin başkalarına emanet edilmesidir. Siz Abdullah Öcalan denen caniyi muhatap aldınız, Meclis'te kurulan komisyonu İmralı'ya götürdünüz."

İYİ Parti'nin, Öcalan'ı merkeze oturtan ve milli kimliği tartışmaya açan hiçbir sürece destek vermediğini ve vermeyeceğini belirten Dervişoğlu, "Cumhuriyete yüz çevirmiş bir milliyetçiliği, milliyetçilikten utanan bir cumhuriyetçiliği reddediyoruz" dedi.

"MİLLET SARAYLARDA DEĞİL ADALET ETRAFINDA BİRLEŞİR"

Sarayların milletin kenetlenebileceği yerler olmadığını söyleyen Dervişoğlu, milletin adalet etrafında birleşeceğini vurguladı. "Cumhuriyet, hukuk devleti, yurttaşların eşitliği, insan hakları ve güçlü meclis" vurgusu yapan Dervişoğlu, "Yolsuz ve haksız düzen kalsın yeter ki biz yönetelim diyenlere cevap olarak bu kutlu çatıyı kurduk" ifadelerini kullandı.

"BU SON KALE YIKILMAYACAK"

Konuşmasının sonunda partilileri ve Türk milletini 18 Ocak'ta yapılacak 4. Olağan Kurultay'a davet eden Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'yi "Son Kale" olarak tanımladı:

"Öyle günler gelir ki milletin bir kalesi ayakta kalır. İşte o son kale burasıdır, İYİ Parti'dir. O kale milletin ortak aklıdır, Cumhuriyeti kuran ruhtur. İYİ Parti'nin özü hürriyet, sözü hakkaniyet, yolu adalettir. Bu son kale yıkılmayacak, bu son kale bu vatanı kurtaracak."

Dervişoğlu, konuşmasını "Rağmenlerin değil, iyikilerin Türkiye'sini sen, ben, biz, hepimiz kuracağız" sözleriyle tamamladı.

YUNAN GAZETECİNİN PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

Grup toplantısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, bir Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımıyla ilgili soru üzerine sert açıklamalarda bulundu. Bu tür durumlarda Yunanistan'da "densizlik" yapabilecek kişilerin ortaya çıkabildiğini belirten Dervişoğlu, konuşmasında değindiği işsizlik rakamlarına atıfta bulunarak Yunanistan'ın nüfusunu küçümseyici bir kıyaslama yaptı.

Dervişoğlu, "İçeride de söyledim; bizim sadece işsiz sayımız Yunanistan'ın nüfusuna eşittir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin dış mihraklar tarafından hedef alınmasına karşı milli bir duruş sergileyen Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yöneticisini; fotoğraflara, karikatürlere, emperyalist emellerin hedef tahtasına teslim edecek basiretsizliği sergilemez. Herkes haddini bilmelidir."

"VADEYE ÇEK KESMİYORUM"

Bir basın mensubunun, "İYİ Parti'ye 2026 yılında milletvekili geçişi olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu, geleceğe dair spekülatif vaatlerde bulunmayacağını ifade etti. Süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, "Ben biliyorsunuz vadeye çek kesmiyorum. Her şeyi milletin gözünün önünde yaşıyoruz" diyerek yanıt verdi.