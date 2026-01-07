Özgür Özel'den Beykoz mitingi çağrısı: Kurtuluşu milletle bulacağız!

Yayınlanma:
Yoğun miting maratonuna İstanbul'da devam eden CHP lideri Özgür Özel'den Beykoz mitingi çağrısı geldi. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımla vatandaşları alana davet eden Özel, "Geçim sıkıntısı gizlenmesin, açlık örtülmesin istiyoruz. Kurtuluşu milletle bulacağız!" dedi.

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlattığı miting maratonuna devam ediyor.

Bugün saat 19:30'da İstanbul'da düzenlenecek akşam mitingini duyuran CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşları Beykoz Sultaniye Parkı'na davet etti.

Özgür Özel, Beykoz mitingi çağrısında kavga değil, kardeşlik ve huzur istediklerini vurgularken vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çekti.

zgur-ozelden-beykoz-mitingi-cagrisi-kurtulusu-milletle-bulacagiz-2.jpg

Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomil dar boğaza işaret eden Özel, sorunlar konuşulsun, geçim sıkıntısı gizlenmesin, açlık örtülmesin istiyoruz. Yoksulluk konuşulmasın diye gerginlik çıkaranlara, işsizlik konuşulmasın diye kutuplaştıranlara karşı milletle kucaklaşıyoruz. Kurtuluşu milletle bulacağız!" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

