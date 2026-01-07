Özgür Özel'den Beykoz mitingi çağrısı: Kurtuluşu milletle bulacağız!

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlattığı miting maratonuna devam ediyor.

Bugün saat 19:30'da İstanbul'da düzenlenecek akşam mitingini duyuran CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşları Beykoz Sultaniye Parkı'na davet etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BEYKOZ MİTİNGİ ÇAĞRISI: KURTULUŞU MİLLETLE BULACAĞIZ!

Özgür Özel, Beykoz mitingi çağrısında kavga değil, kardeşlik ve huzur istediklerini vurgularken vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomil dar boğaza işaret eden Özel, sorunlar konuşulsun, geçim sıkıntısı gizlenmesin, açlık örtülmesin istiyoruz. Yoksulluk konuşulmasın diye gerginlik çıkaranlara, işsizlik konuşulmasın diye kutuplaştıranlara karşı milletle kucaklaşıyoruz. Kurtuluşu milletle bulacağız!" dedi.