Tatil hayaliyle gittiler: Milyonlarca lira dolandırıldılar!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İnternet üzerinden sahte tatil paketi satışıyla 99 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden ‘tatil yıldızı’ adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin, tatil paketi satarak 99 kişiden toplam 13 milyon lira aldı.

Soruşturmada, şirketin yetkilisinin şüpheli Ender S. olduğu, firmanın devir işlemleri ve iç yazışmalarında usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

yyyy-2.jpg

"Büyü bozuyoruz" dediler 34 milyon lira dolandırıcılık yaptılar"Büyü bozuyoruz" dediler 34 milyon lira dolandırıcılık yaptılar

ÖDEMELERİ KENDİ VE ŞİRKET HESAPLARI ARASINDA TRANSFER ETMİŞ

Şirketin operasyon sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli Sinan B.’nin, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına geçirdiği, satış sorumlusu Esra G.’nin ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi ve şirket hesapları arasında transfer ettiği kaydedildi.

yyyy-3.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Film gibi dolandırıcılık: Devre mülk tuzağıyla 1.8 milyonluk vurgun!Film gibi dolandırıcılık: Devre mülk tuzağıyla 1.8 milyonluk vurgun!

Esra G.’nin hesap hareketlerinin 2024 yılı itibarıyla 62 milyon lirayı aştığı, satış temsilcisi Hakan E.’nin hesabına da 4 milyon 749 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Şüpheli Alparslan E.’nin şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli belgeleri sağladığı belirtildi.

Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 5 şüpheli de 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim