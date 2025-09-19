Film gibi dolandırıcılık: Devre mülk tuzağıyla 1.8 milyonluk vurgun!

Film gibi dolandırıcılık: Devre mülk tuzağıyla 1.8 milyonluk vurgun!
Yayınlanma:
Eskişehir’de devre mülk sahiplerini satış vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan incelemede A.P., İ.E. ve E.A.’nın açtıkları şirket için İstanbul' da ofis kiraladıkları, devre mülk sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp, satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

devremulk-1.jpg

GÖZALTINA ALINDILAR!

Bir süre izlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda A.P., İ.E. ve E.A.’nın yanı sıra saha elemanı olarak gösterilen O.E., S.K., S.Y. ile T.T. de İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 100 fişek ele geçirildi.

devremulk-3.jpg

Polis ekiplerince yapılan incelemede devre mülk sahipleriyle otel lobisi veya kafe gibi yerlerde buluşan şüphelilerin devre mülkleri satma vaadiyle önden komisyon aldıkları ve herhangi bir satış yapmadıkları, bu yolla 1 milyon 800 bin lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

devremulk-2.jpg

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden A.P., T.T., O.E., S.Y., S.K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Yusuf Tekin'e sistemin nasıl işlediğini Abbas Güçlü sordu! 800 bin öğretmen beklerken atama piyangosu imamlara vurdu
Yusuf Tekin'e sistemin nasıl işlediğini Abbas Güçlü sordu! 800 bin öğretmen beklerken atama piyangosu imamlara vurdu
Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar
Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar
Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor
Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor