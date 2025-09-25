"Büyü bozuyoruz" dediler 34 milyon lira dolandırıcılık yaptılar

Malatya'da "medyumluk ve büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlar 27 kişiden en az 34 milyon 168 bin lira aldılar.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme" gibi gerçeküstü vaatlerde bulunan ve 27 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarına 34 milyon 168 bin lira para girişinin olduğu, bahse konu bu paranın haksız şekilde elde edildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, ikametlerde yapılan aramalarda sözde büyü yapımında kullanılmak için üzerinde karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi materyaller ile 100 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.