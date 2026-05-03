Tasarruf sözde kaldı! Yarım projeler 5 ayda 14,5 milyar lira yuttu

İktidarın tasarruf genelgesine rağmen, yanlış planlama nedeniyle yarım kalan kamu projeleri devletin kasasını boşaltmaya devam ediyor. 2026'nın ilk beş ayında, eksik inşaatları bitirmek için açılan 'ikmal ihalelerine' 14,5 milyar TL ek kaynak aktarıldı. Faturasını vatandaşın ödediği bu israfta aslan payını karayolu ve konut projeleri aldı.

Ekonomik gelişmelere karşı alınan önlemler kapsamında 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uygulanmaya devam ederken, yanlış planlama veya kaynak yetersizliği gerekçesiyle yarım kalan kamu projelerine her yıl on milyarlarca liralık harcama yapılıyor. Kamunun ihale ettiği ancak süreçleri tamamlanamayan projeler için açılan ikmal (tamamlama) ihaleleri, muhalefetin ve kamuoyunun “AKP tasarrufu yanlış yerde arıyor” eleştirilerinin temelini oluşturdu. İhale edilerek yapımına başlanan ancak yarım bırakılan projelerin tamamlanmasına yönelik ortaya çıkan toplam maliyet tablosu, uzmanlar tarafından “Kamu kaynakları çöpe atılıyor” şeklinde yorumlandı.

ASLAN PAYI KARAYOLLARI VE KONUT İNŞAATLARININ

BirGün'ün resmi verilere dayandırarak aktardığı habere göre, 1 Ocak 2026 ile 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikmal ihalelerinin sözleşme bedeli toplamı 15 milyar TL sınırına dayandı. Kamu yönetimi; yarım kalan okul, hastane ve karayolu inşaatlarının da aralarında yer aldığı onlarca tesisin tamamlanabilmesi için Ocak-Mayıs 2026 döneminde 14 milyar 577 milyon 162 bin TL’lik bütçe kullandı. Çeşitli nedenlerle aksayan kamu projelerinin eksik işlerini bitirmek amacıyla düzenlenen ihalelerde, maliyet hacmi olarak karayolu ve toplu konut inşaatları en üst sırada yer aldı.

BEŞ AYDA MİLYARLARCA LİRA YUTAN YARIM KALMIŞ PROJELER

2026 yılının ocak ve mayıs aylarını kapsayan ilk beş aylık diliminde toplam 14,5 milyar TL’lik kamu kaynağının aktarıldığı ikmal ihaleleri arasında öne çıkan projeler ve sözleşme bedelleri şu şekilde sıralandı:

İzmir Çiğli Konutları: TOKİ, İzmir Çiğli’deki 546 adet konutun yarım kalan altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin tamamlanması için 1 milyar 318 milyon TL'lik ek kaynak harcadı.

Kırşehir-Kırıkkale Yolu: Karayolları Genel Müdürlüğü, Kırşehir-Kırıkkale devlet yolunun bir kesimindeki yarım kalan işleri bitirmek için 3 milyar 355 milyon 162 bin TL’lik yeni bir sözleşmeye imza attı.

Kars-Ardahan Yolu: Kars-Ardahan karayolunun eksik bırakılan bölümleri, düzenlenen yeni ihaleyle 933 milyon 423 bin TL’ye tamamlandı.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi: Afyonkarahisar Bolvadin’de inşaatına başlanan ancak tamamlanamayan 75 yataklı devlet hastanesi projesi, 385 milyon TL’lik yeni harcama ile devam ettirildi.

Rize Gençlik Merkezi: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Gençlik Merkezi ve il müdürlüğü binasının inşasının tamamlanabilmesi amacıyla 38 milyon 966 bin TL'lik ek ödeme gerçekleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

