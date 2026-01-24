Bakanlığın konak inşaatları Tasarruf Genelgesi'ni delip geçti

Mayıs 2024'te yürürlüğe giren ve kamu kurumlarına üç yıl süreyle "yeni bina yapımı" yasağı getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, İçişleri Bakanlığı yatırımları için geçerli olmadı. İktidarın kamu harcamalarını frenlemek amacıyla kendi koyduğu kurala rağmen, yapımı devam eden ve 2026 yılı içinde başlanması planlanan 41 hükümet konağı için bütçeden devasa bir pay ayrıldı.

2026 BÜTÇESİNDE ASLAN PAYI KONAKLARA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Yatırım Programı verileri, tasarruf tedbirlerinin hükümet konakları karşısında işlemediğini belgeledi. Program verilerine göre, 2016-2025 döneminde inşa edilen hükümet konakları için toplam 3 milyar 372 milyon 887 bin TL harcandı. Bu harcama trafiğinin 2026 yılında da artarak devam edeceği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'na, önümüzdeki yıl hükümet konakları inşasında kullanılmak üzere tam 4 milyar 713 milyon 846 bin TL'lik yatırım ödeneği tahsis edildi. Bu ödenek, 2026 yılında yapımına devam edilecek ve sıfırdan başlanacak toplam 41 hükümet konağı için kullanılacak.

GENELGE DE DELİNDİ BÜTÇE DE

Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, kamuya üç yıl boyunca zorunlu haller dışında yeni hizmet binası yapılmamasını öngörse de Türkiye genelinde çok sayıda yeni hükümet konağı inşa süreci devam ediyor. 2026 yılında hayata geçirilecek kamu yatırımları için ayrılan tutarların yer aldığı program, hükümet konaklarının milyarlarca liralık kamu kaynağını kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Genelge kağıt üzerinde kalırken, bütçe kalemleri konak yapımları ile şekillendi.

SOYLU DÖNEMİNDEN KALAN TARTIŞMA: YAKIŞTI MI YAKIŞTI

Yüksek maliyetli hükümet konakları tartışması, ilk kez eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde gündeme geldi. Ekonomik krizin etkilerinin derinleştiği 2022 yılında, Soylu sosyal medya hesabından yaptırdığı konakların fotoğraflarını paylaşmıştı. Soylu, o dönem tepki çeken paylaşımında konak fotoğraflarının altına "Yakıştı mı, yakıştı" notunu düşmüştü. Bugün gelinen noktada, ekonomik tablo daha da ağırlaşmasına ve tasarruf genelgesi yayımlanmasına rağmen konak inşaatlarına ayrılan bütçe artmaya devam etti.