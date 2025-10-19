Tasarruf Genelgesi'ne rağmen 'araç saltanatı' bitmiyor! Hani tasarruf edilecekti?

Geçen yıl yayımlanan tasarruf genelgelerine rağmen, TBMM'ye sunulan 2026 yılı bütçe teklifinde kamu idarelerinin araç filosunu genişletme planları, "kamuda israf" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tasarruf genelgeleri kapsamında araç alımı yapılmayacağı ve mevcut araçların bir kısmının satılacağı belirtilmişken, yeni bütçe teklifi kamunun araç sayısındaki artışın devam edeceğini ortaya koydu.

Bütçe verilerine göre, 2024 yılında 111 bin 599 olan kamudaki toplam araç sayısı, Haziran 2025 itibarıyla kiralık araçlar hariç 120 bin 817'ye yükseldi. Bu artışa ek olarak, 2026 bütçesi kapsamında bin 667 yeni araç daha alınması planlanıyor. Bu durum, kamuoyunda "Tasarruf tedbirleri kâğıt üzerinde mi kalıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesine kanat takıp uçurdular: Kiralama bedelleri 7 ayda rekor kırdı

2026 BÜTÇESİNDE KURUMLARIN YENİ ARAÇ PLANLARI

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre TBMM'ye sunulan bütçe teklifinde bazı kamu kurumları için planlanan yeni araç alımları dikkat çekiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı için 10'u otomobil, 5'i minibüs ve 5'i panel olmak üzere toplam 20 yeni aracın alımı öngörülüyor. Teklifte ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi yönetim kapsamındaki diğer idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, fiyatı ve cinsi kendisi tarafından belirlenecek 500 adet araç alacağı belirtiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ise beşi merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere toplam 11 yeni araç tahsis edilmesi planlanıyor.

MUHALEFETTEN "TASARRUFUN SADECE ADI VAR" ELEŞTİRİSİ

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, açıklanan verilerin tasarruf söylemiyle çeliştiğini belirtti. Kamudaki 120 bini aşkın araçtan sadece bin 395'inin "ihtiyaç fazlası" olarak bildirildiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, bu araçlardan da yalnızca 360 tanesinin satılabildiğini ifade etti. Bakırlıoğlu, “AKP iktidarında, kamuda tasarrufun kendisi yok sadece ‘adı’ var. Bütçe gerekçesinin içinde yer alan bilgilere göre kamu idareleri tarafından Özelleştirme İdaresine satışı için bildirilen araç sayısı sadece 1395 olmuş. Kamuda gerçekten bir tasarruf hedefleniyorsa önce lüks makam araçlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. 360 tane araç satıldı diye kamuoyuna ‘tasarruf yapıyoruz’ asla denemez. Üstüne bir de hala kamuya araç almaya devam ederken… Yani ‘tasarruf’ diyerek vatandaşa kemer sıktıran iktidar, kendi filosunu büyütmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

SATILAN ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GELİR VE YENİ ALIMLARIN MALİYETİ

Bütçe gerekçesinde yer alan bilgilere göre, satışı gerçekleştirilen 360 araçtan toplam 121 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. Bakırlıoğlu, bu gelirin yeni alınacak araçların maliyetinin çok küçük bir kısmını karşılayabileceğini vurgulayarak eleştirilerini sürdürdü. CHP'li vekil, "2026 bütçesine bakıyoruz, faiz gideri artıyor, tarıma ayrılan pay azalıyor, araç sayısı artıyor. Bu tablo bize kimin için bütçe yapıldığını açıkça anlatıyor. Anladığımız kadarıyla bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milletten fedakarlık bekleyen’ anlayışı şiar edilerek yapılmış. Maalesef fedakarlığın yine yurttaşa düşmüş” dedi.