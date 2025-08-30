Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesine kanat takıp uçurdular: Kiralama bedelleri 7 ayda rekor kırdı

Emekliye, memura, işçiye ve asgari ücretliye maaş zamlarında tasarruflu hareket eden iktidar harcamaya gelince elini sıkı tutmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe gerçekleşmeleri, kamu kurumlarının kiralama giderlerindeki rekor artışı ortaya çıkardı.

Bakanlığın yayınladığı verilerde 2025 ve 2024 bütçe verilerinin ilk 7 aylık dilimi karşılaştırıldığında Temmuz 2024’te 11,88 milyar TL olan toplam kiralama giderinin Temmuz 2025’te 16,39 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.

Yüzde 38 oranında bir artışa karşılık gelen kiralama harcamaları ekonomi yönetiminin göreve geldiği yıl ki açıklamasını hatırlattı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN TASARRUF GENELGESİNE KANAT TAKIP UÇURDULAR

2023 yılında yeniden ekonominin dümenine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda ek tasarruf tedbirlerini uygulama kararı almış 17 Temmuz 2023'te kamu kurumlarına gönderilen genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımında tasarruf kurallarına uygun hareket etmeleri istenmişti.

Bütçe verileri yıllara göre karşılaştırıldığında iktidarın kiralama konusunda tasarrufa yanaşmadığı ortaya çıktı.

2025'in ilk 7 ayında en çok artışın yaşandığı hava taşıtı kiralama giderleri ise bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve dron gibi hava taşıtlarını kiralamak için kamunun ödediği kira 2024’te 2,31 milyar TL iken 2025’in aynı döneminde 4,28 milyar TL’ye ulaştı.

Hava aracı kiralama giderleri yüzde 85 artışla birinci sırada yer aldı.

KİRALAMA BEDELLERİ 7 AYDA REKOR KIRDI

Personel servisi kiralama giderleri 2024 Temmuz’unda 4,91 milyar TL iken, yüzde 25 artışla 2025’te 6,13 milyar TL oldu.

Taşıt kiralama giderleri yüzde 9 artışla 2,42 milyar TL’den 2,65 milyar TL’ye çıktı.

Hizmet binası kiralama giderleri 1,51 milyar TL’den 2,07 milyar TL’ye yükselirken artış oranı yüzde 37 oldu.

Lojman kiralama giderleri yüzde 63 artarak 267 milyon TL’den 435 milyon TL’ye çıktı.

Bilgisayar ve yazılım kiralamaları yüzde 23 artarak 188 milyon TL’den 231 milyon TL’ye yükseldi. Diğer kiralama giderleri ise toplamda yüzde 136 artarak 194 milyon TL’den 460 milyon TL’ye çıktı.

Canlı hayvan kiralama 250 bin TL’den 20 bin TL’ye düşerken 2024’te 84 bin TL olan tersane kiralama giderleri ise 2025’te sıfırlandı.