Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesine kanat takıp uçurdular: Kiralama bedelleri 7 ayda rekor kırdı

Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesine kanat takıp uçurdular: Kiralama bedelleri 7 ayda rekor kırdı
Yayınlanma:
Ekonominin başına geçtiğinde, kamu kurumlarının harcamalarına dikkat etmesini isteyen Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesine kanat takıp uçurdular. Geçtiğimiz yılın kamu kiralama bedelleri ile bu yılınkiler arasında yüzde 38 fark oluşurken en çok harcama hava taşıtı kiralamada yapıldı. Hal böyle olunca kamunun kiralama bedelleri 7 ayda rekor kırdı...

Emekliye, memura, işçiye ve asgari ücretliye maaş zamlarında tasarruflu hareket eden iktidar harcamaya gelince elini sıkı tutmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe gerçekleşmeleri, kamu kurumlarının kiralama giderlerindeki rekor artışı ortaya çıkardı.

Bakanlığın yayınladığı verilerde 2025 ve 2024 bütçe verilerinin ilk 7 aylık dilimi karşılaştırıldığında Temmuz 2024’te 11,88 milyar TL olan toplam kiralama giderinin Temmuz 2025’te 16,39 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.

Yüzde 38 oranında bir artışa karşılık gelen kiralama harcamaları ekonomi yönetiminin göreve geldiği yıl ki açıklamasını hatırlattı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN TASARRUF GENELGESİNE KANAT TAKIP UÇURDULAR

2023 yılında yeniden ekonominin dümenine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda ek tasarruf tedbirlerini uygulama kararı almış 17 Temmuz 2023'te kamu kurumlarına gönderilen genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımında tasarruf kurallarına uygun hareket etmeleri istenmişti.

Bütçe verileri yıllara göre karşılaştırıldığında iktidarın kiralama konusunda tasarrufa yanaşmadığı ortaya çıktı.

mehmet-simsekin-tasarruf-genelgesine-kanat-takip-ucurdular-kiralama-bedelleri-7-ayda-rekor-kirdi-3.jpg

2025'in ilk 7 ayında en çok artışın yaşandığı hava taşıtı kiralama giderleri ise bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve dron gibi hava taşıtlarını kiralamak için kamunun ödediği kira 2024’te 2,31 milyar TL iken 2025’in aynı döneminde 4,28 milyar TL’ye ulaştı.

mehmet-simsekin-tasarruf-genelgesine-kanat-takip-ucurdular-kiralama-bedelleri-7-ayda-rekor-kirdi-2.jpg​​​​​​​

Hava aracı kiralama giderleri yüzde 85 artışla birinci sırada yer aldı.

KİRALAMA BEDELLERİ 7 AYDA REKOR KIRDI

Personel servisi kiralama giderleri 2024 Temmuz’unda 4,91 milyar TL iken, yüzde 25 artışla 2025’te 6,13 milyar TL oldu.

Taşıt kiralama giderleri yüzde 9 artışla 2,42 milyar TL’den 2,65 milyar TL’ye çıktı.

Hizmet binası kiralama giderleri 1,51 milyar TL’den 2,07 milyar TL’ye yükselirken artış oranı yüzde 37 oldu.

mehmet-simsekin-tasarruf-genelgesine-kanat-takip-ucurdular-kiralama-bedelleri-7-ayda-rekor-kirdi-4.jpg

Lojman kiralama giderleri yüzde 63 artarak 267 milyon TL’den 435 milyon TL’ye çıktı.

Bilgisayar ve yazılım kiralamaları yüzde 23 artarak 188 milyon TL’den 231 milyon TL’ye yükseldi. Diğer kiralama giderleri ise toplamda yüzde 136 artarak 194 milyon TL’den 460 milyon TL’ye çıktı.

mehmet-simsekin-tasarruf-genelgesine-kanat-takip-ucurdular-kiralama-bedelleri-7-ayda-rekor-kirdi-5.jpg

Canlı hayvan kiralama 250 bin TL’den 20 bin TL’ye düşerken 2024’te 84 bin TL olan tersane kiralama giderleri ise 2025’te sıfırlandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Ekonomi
Şanlıurfa'da "Biberim az geldi görümcemin nazarı değdi" diyenlere kötü haber
Şanlıurfa'da "Biberim az geldi görümcemin nazarı değdi" diyenlere kötü haber
Altın, borsa, dolar... Hangisi kazandırdı? Haftanın yıldızı belli oldu
Altın, borsa, dolar... Hangisi kazandırdı? Haftanın yıldızı belli oldu