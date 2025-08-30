Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!

Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Yayınlanma:
Malatya’da Ömer D., borç alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, tabancasıyla yanlışlıkla kendisini bacağından vurdu.

Malatya’nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda, Ömer D. aralarında alacak verecek meselesi bulunan Enes A.'nın işletmesine giderek tartıştı. Tartışma kısa sürede büyürken tartışma sırasında Ömer D. yanında getirdiği tabanca ile Enes A.'ya ateş açmak istedi. Fakat Ömer D., tetiğe dokununca kendisini bacağından vurdu.

whatsapp-image-2025-08-30-at-17-51-35.jpeg

HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

