Tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü!

Yayınlanma:
Şırnak'ta evine gelen Ömer Kayar’ı çıkan tartışmada balta ile başına vurarak öldüren R.N. isimli şüpheli, bir kadını da bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Kaçan R.N., polis tarafından Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak’ın Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen tartışma, bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine R.N., evde bulunan bir kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurdu ve olay yerinden kaçtı.

evinde-tartistigi-kisiyi-baltayla-oldur-1016847-301680.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da belediye otobüsüne silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!Malatya'da belediye otobüsüne silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak kaçan şüpheli R.N.’yi yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonla R.N., Cizre ilçesinde saklandığı adreste yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ömer Kayar’ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

