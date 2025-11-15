Malatya'da belediye otobüsüne silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!

Malatya'nın Başharık Mahallesi'nde yol verme tartışması nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsü kullanan sürücü E.K., Başharık Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsüyle yol verme konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, içerisinde yolcuların da bulunduğu otobüse tabancayla ateş etti.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay anı, otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüs şoförünün camdan diğer sürücüyle tartıştığı ve ardından araca silahla ateş edildiği anlar yer alıyor. Silah sesleri üzerine otobüs içerisindeki yolcuların büyük panik yaşadığı ve bağırdıkları görülüyor.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmezken, polis ekipleri silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.