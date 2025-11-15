Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan feci bir kazada, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Gebiz Mahallesi Yunuslar mevkisinde meydana geldi. Osman Topal'ın (66) kullandığı traktör, dere yatağını geçmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz sürücü Osman Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.