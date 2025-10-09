Tarihi bina yerine 20 katlı iş merkezi yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve Melih Gökçek döneminde Rus iş insanlarına satılan arsanın planında değişiklik yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla, Atatürk Bulvarı'ndaki tarihi Rus Dış Ticaret binasının yerine 20 katlı iş merkezi inşasının önü açıldı.
RUSYA YETKİLİLERİ DAVA AÇMIŞTI
Sözcü’nün haberine göre 1930 yılında inşa edilen ve "riskli" ilan edilen binanın bulunduğu arazi, 2013'te Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik şirketine satılmıştı. Rusya yetkilileri bu satışın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.
15 EKİM’E KADAR ASKIDA
1 Ekim 2025'te askıya çıkarılan plan değişikliğiyle, yapı kodu Atatürk Bulvarı'ndan Tunus Caddesi'ne alındı. Değişiklik 15 Ekim'e kadar askıda kalacak ve itiraz olmazsa yeni ruhsat verilebilecek.