Tarihi bina yerine 20 katlı iş merkezi yapılacak

Ankara’da Melih Gökçek döneminde Rus iş insanlarına satılan arsanın planında yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre Atatürk Bulvarı’ndaki tarihi Rus Dış Ticaret binası yerine 20 katlı iş merkezi yapılabilecek.