Tarihi bina yerine 20 katlı iş merkezi yapılacak
Yayınlanma:
Ankara’da Melih Gökçek döneminde Rus iş insanlarına satılan arsanın planında yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre Atatürk Bulvarı’ndaki tarihi Rus Dış Ticaret binası yerine 20 katlı iş merkezi yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve Melih Gökçek döneminde Rus iş insanlarına satılan arsanın planında değişiklik yapıldı.

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın: 20 kişi tahliye edildiKadıköy'de 5 katlı binada yangın: 20 kişi tahliye edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla, Atatürk Bulvarı'ndaki tarihi Rus Dış Ticaret binasının yerine 20 katlı iş merkezi inşasının önü açıldı.

119588.jpg
Ankara'da bulunan tarihi Rusya dış ticaret binası

RUSYA YETKİLİLERİ DAVA AÇMIŞTI

Sözcü’nün haberine göre 1930 yılında inşa edilen ve "riskli" ilan edilen binanın bulunduğu arazi, 2013'te Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik şirketine satılmıştı. Rusya yetkilileri bu satışın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Madrid'te bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralıMadrid'te bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

15 EKİM’E KADAR ASKIDA

1 Ekim 2025'te askıya çıkarılan plan değişikliğiyle, yapı kodu Atatürk Bulvarı'ndan Tunus Caddesi'ne alındı. Değişiklik 15 Ekim'e kadar askıda kalacak ve itiraz olmazsa yeni ruhsat verilebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

