Madrid'te bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

Yayınlanma:
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki restorasyon sırasında çökme meydana geldi. Olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü.

Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

İspanya'da İsrail soykırımına karşı protestoİspanya'da İsrail soykırımına karşı protesto

MADRİD BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, yaptığı açıklamada, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 2 kadın yöneticiden 1'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının, yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurunAthletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurun

"İŞÇİLERİN İHMALİNDEN KAYNAKLANDIĞI" İDDİA EDİLDİ

Madrid yerel yönetim yetkilileri ise olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin de yaralandığını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin, "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddia edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

