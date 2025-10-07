Kadıköy'de 5 katlı binada yangın: 20 kişi tahliye edildi

Yayınlanma:
Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 20 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.

Kadıköy’de, gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, Merdivenköy Mahallesi Hayrettin Sokak’taki binada, saat 02.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın bodrum katındaki dairenin elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu fark eden apartman sakinleri hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

kadikoy-1.jpg

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda 20 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken diğer yandan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

kadikoy-2.jpg

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

