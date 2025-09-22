Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaret kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, “Birçok belediye başkanımız bugün maalesef esaret altında. Çünkü CHP bu büyük seçim başarısına imza attı. Önümüzde genel seçimler var ve bu siyasal iktidarı, tüm baskılara rağmen, mevcut sistem içinde değiştirebilecek tek güç CHP’dir. Bu nedenle partimiz, yerel yönetimlerimiz ve siyasi aktörlerimiz hukuk dışı baskılarla hedef alınıyor” dedi.

Tanrıkulu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya yönelik son operasyonu hatırlatarak, “Belediye başkanımıza karşı hukuka aykırı, ceza muhakemesi ilkeleriyle bağdaşmayan ve doğrudan belediyeye el koymaya yönelik bir operasyon yapıldı” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu’nun açıklaması bu şekilde:

“Silivri'de, Marmara Cezaevindeyim. Biraz önce dostlarımızı, belediye başkanlarımızı, siyasetçilerimizi ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nu, Zeydan Karalar’ı, İnan Güney’i, Resul Emrah Şahan’ı, Hasan Mutlu’yu, Ahmet Özer’i ve daha birçok dostumuzu ziyaret ettim.

Hepsinin, soranlara, sormayanlara, tüm yurttaşlarımıza selam ve sevgileri var.

Süreçler ne yazık ki devam ediyor. En son Bayrampaşa Belediyesinde, belediye başkanımıza karşı hukuka aykırı, ceza muhakemesi ilkeleriyle bağdaşmayan ve doğrudan belediyeye el koymaya yönelik bir operasyon yapıldı. Oysa Bayrampaşa’nın neredeyse tümünün tanıdığı, binlerce çocuğa eğitim imkanı sunmuş, yetiştirdiği çocukların bugün aile sahibi olduğu, annesini babasını tanıdığı değerli bir eğitimci dostumuz, sadece Bayrampaşa’da belediye başkanı olduğu için cezaevinde.

Tıpkı diğerleri gibi: İnan Güney, Ahmet Özer, Resul Emrah Şahan… CHP’nin yerelden Türkiye’ye armağan ettiği büyük siyasi aktörler olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve daha niceleri; Avcılar, Gaziosmanpaşa belediye başkanlarımız ve birçok belediye başkanımız bugün maalesef esaret altındalar.

Peki, neden? Çünkü CHP bu büyük seçim başarısına imza attı. Önümüzde genel seçimler var ve bu siyasal iktidarı, tüm baskılara rağmen, mevcut sistem içinde değiştirebilecek tek güç CHP’dir. Bu nedenle partimiz, yerel yönetimlerimiz ve siyasi aktörlerimiz hukuk dışı baskılarla hedef alınıyor.

Ben bir Milletvekili olarak söylüyorum: Parlamento çalışmalarımızın önemli bir bölümü cezaevlerinde, mahkemelerde, emniyet önlerinde geçiyor. Bu tablo tek başına, Türkiye’de demokrasinin askıda olduğunu ve ülkemizin bir hukuk devleti olmadığını göstermeye yeterlidir.

Ama unutulmasın; bunlarla mücadele edeceğiz, üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın."