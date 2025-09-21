Son dakika | İmamoğlu'ndan Bayrampaşa'ya olay gönderme: Belediye CHP'de kalmıştı

Bayrampaşa Belediyesi'nde, görevden alınan Hasan Mutlu'nun vekilini seçmek için bugün saat 10.00'da başlayan olağanüstü meclis toplantısı, gün boyu süren gerginliğin ardından bir sonuca ulaşamadı.

Seçimde, on sekiz üyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun adayı İbrahim Kahraman olurken, on beş üyeli Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın oldu.

Meclis'te yapılan ilk 4 oylamada da eşitlik bozulmayınca tüzük gereği belediye başkanvekili seçimi için kura çekimine kaldı.

Kağıtlar bir torbaya konularak çekildi. Çekilen kurada CHP'nin adayı İbrahim Kahraman çıktı. Böylelikle bütün tutuklamalar ve istifalara rağmen belediye el değiştirmedi.

Sandıkta kaybettiğini masada da kaybetti: AKP Bayrampaşa sonucunu mahkemeye taşıyor

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'IN SÖZÜYLE OLAY GÖNDERME

23 Mart'tan bu yanan Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bayramapaşa'daki zaferden sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, tek cümlelik paylaşımında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki seçim süreçlerinde sıkılıkla kullandığı “Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır” ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekrem Açıkel 8 aylık farkı gösterdi: 'Biz nasıl ev sahibi olacağız?'