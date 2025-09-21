Ekrem Açıkel 8 aylık farkı gösterdi: 'Biz nasıl ev sahibi olacağız?'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in televizyon programında yaptığı, “Enflasyonda hissedilebilir bir düşüş içindeyiz. Artık fiyatların, eskisi kadar etiketlerin yenilenmediğini herkes biliyor” açıklamasının ardından, emlak sektöründen çarpıcı bir örnek gündeme geldi.

Halk TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu gazeteci Ekrem Açıkel, Antalya Konyaaltı’nda yer alan bir emlak ilanını bültende ekrana taşıdı. Açıkel, “Ev almak hiç bu kadar zor olmuş muydu?” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Yer Antalya, Konyaaltı’nda bir site. Son dönemde artan rezidanslardan. 95 metrekare 2+1 bir ev. Bu yılın başında 7 milyon 740 bin liraya satışa konulmuş. Bugün ise fiyat 15 milyon lira. Mehmet Şimşek’e göre fiyat artışları durmuştu. Ocak ayından Eylül ayına 15 milyona gelmiş durumda.”

Açıkel, artışa tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ey bizi yönetenler, bu ülkenin normal insanı nasıl ev sahibi olacak?! Kimse sizin yakınlarınız kadar kolay kazanmıyor. Bu ilan yaşadığımızın net tarifidir.”

Son aylarda konut fiyatlarındaki yükseliş özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olma ihtimalini giderek zorlaştırıyor.