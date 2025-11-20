Tanrıkulu, Çocuklar Günü'nde Türkiye'nin karnesini açıkladı

Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında ilan edilen Dünya Çocuk Hakları Günü.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu anlamlı günde Türkiye'deki çocukların uğradığı ihlallere ilişkin videolu mesaj yayımladı.

"TÜRKİYE 194 ÜLKE ARASINDA 106. SIRADA"

Türkiye'nin eğitim, sağlık, korunma, çocuk haklarını destekleyen ortamlar bakımından 194 ülke arasında 106. sırada yer aldığına dikkat çeken Tanrıkulu, mesajında şunları söyledi:

"1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etti. 20 Kasım bu nedenle bütün dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye de bu sözleşmeye taraf ancak en önemli üç maddesine çekince koydu, uygulamıyor.

Ancak bu sözleşmedeki haklar hem dünyada hem de Türkiye'de birçok bakımdan ihlal ediliyor. Başta yaşam hakkı olmak üzere, cinsel istismar olmak üzere, çocuk emeğinin sömürülmesi olmak üzere.

Dünyada çocuk haklarını ölçen indeksler var. O indekslere göre, Türkiye 194 ülke arasında, çocuk haklarına eğitim, sağlık, korunma, çocuk haklarını destekleyen ortamlar bakımından 194 ülke arasında 106. sırada. Bu kadar geri durumdayız. Bütün OECD ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin gerisindeyiz. Balkan ülkelerinin çoğunun gerisindeyiz. Dünya ortalamasının da diplerindeyiz çocuk haklarına saygı bakımından.

En önemli hak olan yaşam hakkı bakımından da son bir yılda ölen çocukların sayısı 257...

Birçok konuda istismar var. Birçok konuda yaşam hakkı ihlali var. Mesela, şiddet sonucu yaşamını yitiren çocukların sayısı 20. İş cinayetlerinde yaşamını kaybeden çocukların sayısı 36. İhmal sonucu yaşamını kaybeden çocuklar 149. Ve 2025 yılının ilk on ayında en az 75 çocuk işçi, genç yaşamını yitirdi. Ve her gün çocuk ölümlerini giriyoruz. Her gün suça itilen, suça karışan çocuklarla ilgili haberler alıyoruz. Her gün akran cinayetlerine kurban giden çocukları duyuyoruz.

Ve en kötüsü daha önceki gün Şanlıurfa'da 15 yaşındaki genç bir çocuk maalesef işkence görerek yaşamını yitirdi.

Çocukları korumak hepimizin görevi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak hepimizin görevi. Bunlar için çalışmalıyız. Ortak geleceğimiz çocukların mutluluğu, barış, adalet içerisinde eğitim alacakları, barınma koşularının iyi olduğu, istismar edilmedikleri, emeklerinin sömürülmediği bir ortamı yaratmak. Bunlar için hep beraber çalışmalıyız. Çocuklar ortak geleceğimiz."