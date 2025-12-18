Tanrıkulu: 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek tahliye edilmeli

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da tutuklandı.

Pandemi sürecinde Covid-19 salgınına yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kalan Böcek, hayati tehlikeyi atlatsa da yaşadığı sağlık sorunları geçmedi.

Tutuklanmasının ardından cezaevinde sağlık durumu gün geçtikçe ağırlaşan Böcek, dün akşam saatlerinde bir kez daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Böcek'in pankreas rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Son dakika| Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

SEZGİN TANRIKULU'NDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Muhittin Böcek'e ilişkin tahliye çağrısında bulundu.

"Ceza infaz rejimi, bir yıldırma aracı değildir" diyen Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan ve ağır kronik sağlık sorunları yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Muhittin Böcek, COVİD döneminde virüse yakalanmış ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bugün de pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ağır sağlık sorunları bulunan bir belediye başkanının cezaevi koşullarında tutulması; yaşam hakkı, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun muamele ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Ceza infaz rejimi, bir yıldırma aracı değildir.

Muhittin Böcek’in bizzat dile getirdiği 'Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum' sözleri, yaşananların ne kadar hayati bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Cezaevi koşullarının sağlığı açısından uygun olmadığı açıktır ve derhal tahliye edilmelidir.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Sağlık durumu bu denli ağır olan bir kişinin tutukluluğunun sürdürülmesi, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir ve bunun hukuki, vicdani ve cezai sorumluluğu da ilgili tüm makamların üzerinde olacaktır.

Kim olursa olsun, hiçbir soruşturma ve tutukluluk süreci, bir insanın yaşamı pahasına yürütülemez."