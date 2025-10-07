Tanju Özcan'ın yargılandığı dava ertelendi: Mahkeme Fatih Altaylı'yı da istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan sığınmacılara belediyeden yapılan ayni ve nakdi yardımı keserek su ücretlerine 10 kat zam yaptı. Nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olması yönünde karar aldı.

Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar hakkında, bazı sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar suç duyurusunda bulundu. Özcan hakkında son olarak Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dava açılırken duruşmaya bir hafta kala 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

DURUŞMA 26 NİSAN’A ERTELENDİ!

Tanju Özcan, 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı. Özcan, mahkemede eksikler sebebiyle savunmasını yapamazken duruşma 26 Nisan tarihine ertelendi.

Özcan'ın, Altaylı'nın programında sarf ettiği sözler nedeniyle, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın da, 26 Nisan’da görülecek duruşmada hazır bulunmasına karar verildi.

“BEN NİYE YARGILANIYORUM?”

Duruşmanın ardından adliyenin önünde açıklama yapan Özcan, “Vallahi keşke hukukçu olmasaydım dedim. Keşke hukuk tahsili almamış olsaydım. Ve burada yaşanan trajikomik olayları anlayamamış olsaydım diye temenni ederdim. Müşteki diye birilerini dosyaya koymuşlar, taramamışlar bunu. Avukatlar görmüyor, biz görmüyoruz. Bundan dolayı ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için” ifadelerini kullandı.

Özcan, sözlerinin devamında “Zaten garip olan da bir şey var. Ben niye yargılanıyorum? İşte iddia o ki sığınmacıların iş yeri açma ruhsatlarını iptal etmişim. İş yerini açmalarına izin vermemişim. Sularına ve nikah ücretlerine zam yapmışım. Zaten bunlardan dolayı ben daha önce burada soruşturmada takipsizlik kararı verildi” dedi.

Tanju Özcan sığınmacılarla ilgili rest çekti: Dönen namerttir

“NİYE BENİM YURTDIŞI YASAĞIM SÜRÜYOR?”

“Savcılık makamı davayı açarken hiç müşteki bulamamış getirmiş bir tane bir öğrenci kardeşimiz vardı. Geçici sığınmacı ayrı bir şey, ülkeye tahsil için gelmiş yabancı olarak gelmiş olmaları ayrı bir şey. Hukuk durumları bile farklı. Yani böyle bir dava olmaz. Ama savunmamızı yapamadık. Çünkü usul eksikliği o kadar çok ki” ifadelerini kullanan Özcan, “Bir de olmayacak bir şey oldu. Yargılamaya 10 gün kala, yani bu soruşturma 5 Ocak'ta başladı. 4 Haziran'da dava açıldı. Ekim 7'sine yani bugüne bırakıldı.” açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan, “Ben duruşmaya başladığı gibi geldim. Ama bir hafta önce hakim bey dosyayı resen ele aldı bana yurt dışı yasağı koydu. Bana yurt dışından çıkış yasağı getirildi. Savcının talebine aykırı olarak” diyerek “Bugün de şimdi duruşmayı 24 Nisan'a erteledi ama yurt hedefinin çıkış yasağım devam ediyor. Niye benim yurtdışı yasağımı sürdürüyor? Bunu anlayabilmek mümkün değil” sözlerini sarf etti.

“KARARLARIMDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM”

Sığınmacılara ilişkin aldığı kararlardan hukuken rahat olduğunu söyleyen Özcan, “Aldığım kararlardan dolayı hukuken de rahatım dolayısıyla ben şehrimin daha güvenli bir şehir olması, kadınlarımızın daha özgür hareket edebilmesi, esnafımızın haraç korkusuyla yaşamaması için elimden geleni yaptım. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim” dedi.

Özcan, sığınmacılarla ilgili politikanın emperyal bir politika olduğunu ifade ederek “Yetki saham içinde yetkimi kullanarak sığınmacılarla ilgili kararlarımdan dolayı pişman değilim. Bugün olsa yine aynı kararlar alırım. Yarın gerekirse benzer kararlar almaktan da çekinmem. Dolayısıyla bu sığınmacısever yöneticilerinin bunu artık akıllarına sokması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı veda etti: Bize biraz müsaade

“DEMEK Kİ BU FATİH BEY İÇİN GÜZEL HABER”

Silivri Cezaevi’ndde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın da 26 Nisan’da görülecek duruşmada hazır bulunması yönünde karar alındığını belirten Özcan, “Vallahi enteresan zaten. Geçen hafta Fatih Altaylı’nın dinlenmesine karar verdi. Hakim, Silivri Cezaevi'ne müzekkere yazdı. Orada hazır olması için. Fatih Altaylı'nın cuma günü duruşması vardı, tahliye olabilirdi. Siz nereden biliyorsunuz bugün Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devam edeceğini? Bugün de 26 Nisan'da hazır olunmasına karar verdi. Demek ki bu Fatih Bey için güzel haber. En azından 26 Nisan’a kadar tahliye olacağı bugün ortaya çıktı bugün verilen kararla” ifadelerine yer verdi.





