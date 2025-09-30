Tanju Özcan sığınmacılarla ilgili rest çekti: Dönen namerttir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı kesmiş, su ücretlerine 10 kat zam yapıp nikah ücretlerini de 100 bin TL olarak belirlemişti. Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar, bazı kesimler tarafından tepki çekerken sivil toplum kuruluşları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özcan hakkında, 'nefret ve ayrımcılık' iddiasıyla açılan dava Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Davanın son duruşmasında, mahkeme Özcan’a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Duruşma, 10 Ekim'e ertelendi.

TANJU ÖZCAN SIĞINMACILARLA İLGİLİ REST ÇEKTİ

Bolu Belediye Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özcan, "Savcı 'Gerek yok' dediği halde hiçbir gerekçe göstermeden bana yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Kaçma şüphem mi var? Delilleri karartma şüphem mi var? Niye bana sen yurt dışına çıkış yasağı koyuyorsun? Böyle bir adli kontrol koyuyorsun. Bir hakim bunu niye yapar?" diye sordu.

CHP'li belediyelere başlatılan soruşturmaları hatırlatan Tanju Özcan, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı bizleri görevden uzaklaştırmak için bahane arıyor. İçişleri Bakanlığı'na bahane vermek için ben bu kararı verdiğini düşünüyorum. Yoksa dosyaya yeni giren bir delil yok, belge yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Duruşmaya kalmış bir hafta, olayın üzerinden, soruşturmanın üzerinden geçmiş 10 ay. Soruşturma aşamasında böyle bir adli kontrol talebi olmamış. Mahkeme ilk incelemesinde böyle bir adli kontrol vermemiş. Hiçbir şey yok ortada, durup dururken bana bu adli kontrolü vermiş ki savcının talebine aykırı olarak. Savcı 'Gerek yok' diyor, adam kaçacak değil. Sabit ikametgah sahibi, belediye başkanı, işi gücü var bu adamın, diyor. Savcıdan biraz olumlu bir karar gelsin muhtemelen beni tutuklayacakmış. Bunu açık olarak söylüyorum. Ve bunun amacının da beni görevden uzaklaştırmak amacıyla yapıldığını ben tahmin ediyorum, düşünüyorum."

Mahkemenin kararına sert çıkan Özcan, "İster beni tutuklayın ister belediye meydanında asın yine benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim." dedi.

"DÖNEN NAMERTTİR"

Sığınmacılarla ilgili söylediklerinin gizli kapaklı şeyler olmadığını belirten Özcan, seçim döneminde söylediklerini uygulamaya aldığını ifade ederek "Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir" dedi.

Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

“Ben 2019 seçimlerine girerken bangır bangır bağırdım. 'Göreve gelirsem sığınmacılara yapılan yardımı kaldıracağım, ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım edeceğim', dedim. 'Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım', dedim. Ben bunları yaptım, bugün olsa yine yaparım. Pişman değilim. Bolu güvenlik sıkıntısı olan bir şehir olmaktan çıktı. Ve bunu gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum.

Bolu'da hiçbir esnaf acaba benden haraç ister mi, bu sığınmacılar palazlanır korkusuna kapılmıyor. Bugün Bolu'da haraç istenen tek bir esnaf yok. Böyle yurt dışı çıkış yasağıyla, adli kontrollerle beni susturamazsınız. Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir. İster beni tutuklayın ister belediye meydanında asın yine benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim."