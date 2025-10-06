Fatih Altaylı veda etti: Bize biraz müsaade

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle açılan ve 5 yıl hapsi istenen davada bundan 107 gündür tutuklu yargılanıyor.

Tutukluluğunun ardından gündeme ilişkin yorumlarına ve aldığı kulis haberlerini aktarmaya "Fatih Altaylı yorumlayamıyor" başlığı ile YouTube kanalından devam eden Altaylı, tahliyesini beklediği duruşmadan tutukluluğunun devamı yönünde karar çıkınca 'müsaade' istedi.

CHP'den Altaylı kararına tepki!

FATİH ALTAYLI VEDA ETTİ

Fatih Altaylı, hakkında açılan dava kapsamında 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri'de görülen ilk duruşmada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kendi dijital kanalında yayınlanan videolarda daha önce tahliye sonrası annesini ailesi ile tatil yapmayı planladığını ifade eden Altaylı, cezaevinde de olsa bu kararından vazgeçmedi. "Fatih Altaylı yorumlayamıyor" videolarına ara vereceğini ifade eden Altaylı, "Bize biraz müsaade" başlıklı son videosu ile veda etti.

Aldığı karara gerekçe ekibinin yorgunluğunu ve sağlık sorunlarını gösteren Altaylı, tutukluluğunun devamına şaşırdığını ifade ederek planlarında değişikliğe gitti. Kalbine 7 yıl önce takılan stentlerin ve aort damarındaki genişlemenin, omzundaki "acı verici" bezenin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Altaylı, cezaevinin yollayacağı bir doktor ve bir hastanede yaptırmak istemediği ertelediği kontrollerinin artık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

"BİZE BİRAZ MÜSAADE"

Fatih Altaylı "Bize biraz müsaade" başlıklı videoda şu ifadeleri kullanarak veda etti: