Fatih Altaylı veda etti: Bize biraz müsaade
Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle açılan ve 5 yıl hapsi istenen davada bundan 107 gündür tutuklu yargılanıyor.
Tutukluluğunun ardından gündeme ilişkin yorumlarına ve aldığı kulis haberlerini aktarmaya "Fatih Altaylı yorumlayamıyor" başlığı ile YouTube kanalından devam eden Altaylı, tahliyesini beklediği duruşmadan tutukluluğunun devamı yönünde karar çıkınca 'müsaade' istedi.
Fatih Altaylı, hakkında açılan dava kapsamında 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri'de görülen ilk duruşmada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kendi dijital kanalında yayınlanan videolarda daha önce tahliye sonrası annesini ailesi ile tatil yapmayı planladığını ifade eden Altaylı, cezaevinde de olsa bu kararından vazgeçmedi. "Fatih Altaylı yorumlayamıyor" videolarına ara vereceğini ifade eden Altaylı, "Bize biraz müsaade" başlıklı son videosu ile veda etti.
Aldığı karara gerekçe ekibinin yorgunluğunu ve sağlık sorunlarını gösteren Altaylı, tutukluluğunun devamına şaşırdığını ifade ederek planlarında değişikliğe gitti. Kalbine 7 yıl önce takılan stentlerin ve aort damarındaki genişlemenin, omzundaki "acı verici" bezenin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Altaylı, cezaevinin yollayacağı bir doktor ve bir hastanede yaptırmak istemediği ertelediği kontrollerinin artık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.
Fatih Altaylı "Bize biraz müsaade" başlıklı videoda şu ifadeleri kullanarak veda etti:
Sevgili Emre, sevgili dinleyiciler...
Cuma günü olan biteni biliyorsunuz.
Tutukluluğuma devam kararı çıktı.
Şaşırdım.
Hâl böyle olunca planlarımda da
değişiklik yapmam gerekti.
Daha önce de 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil
yapacağımı söylemiştim.
Sen ve ekip de 2 yıldır tatil yapmadan çalıştınız ve siz de
bu fırsatla
tatile çıkacaktınız.
Özellikle de sen...
Bengü'nün bana daha fazla kızmasını da istemiyorum.
Ayrıca mahkeme salonunda boynundaki boyunluğu da
gördüm.
Ona da bir baktır, önlem almazsan sonra daha zor olur
tedavisi.
Öte yandan kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve
aort damarımda
genişleme söz konusu.
Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak
takip edilmesi gerekiyor.
Normal şartlarda Eylül ayında bu ölçümü yaptırmam
gerekiyordu ama
cezaevinin yollayacağı tanımadığım
bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak
istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim.
Tahliye olamayınca daha fazla
ertelemek istemedim.
Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerek.
Daha önce sözünü ettiğim omzumdaki beze de tam
hedefine ulaşamamış olmalı ki
onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak,
not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da
icabına bakılması şart.
Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım
için bu konuları artık erteleyemem.
Bir yandan da yoruldum Emre.
Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir
yer gibi görünse de
insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor.
Bu yoğun gündemde boğulmadan,
biraz dinlenmek istiyorum.
Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi
tekrar etmekten korkuyorum.
Anlayacağın bir süre müsaadeni
rica ediyorum.
Cuma günü senin o yorgun, bitkin hâlini görünce size de
haksızlık yaptığımı ayrıca gördüm.
Hep beraber bize biraz müsaade.
Herkese bol bol sevgi, selam..."