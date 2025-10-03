CHP'den Altaylı kararına tepki!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Altaylı'nın serbest bırakılmamasına siyasetçiler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Son dakika | Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Farklı seslere tahammülü olmayan, iktidar güdümündeki yargı Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Hiç şüphesiz, AKP iktidarı; vatandaşı yoksullaştıkça zenginleşen, demokrasi talepleri arttıkça otoriterleşen bir iktidar olarak tarihe geçecektir. Ama en çok da hukukun üstünlüğünü yok eden, yargının bağımsız ve tarafsız yapısını ortadan kaldıran bir iktidar olarak anılacaktır. Gazetecilik suç değildir" diye tepki gösterdi.

KARASU: UTANÇ SAYFALARINDA YERİNİ ALMIŞTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bir gazetecinin düşünce ve fikirlerinden dolayı aylarca hapiste tutulması, demokrasi tarihinin bir ayıbı olarak, utanç sayfalarında yerini almıştır. Hiç kimse farklı düşünmesin, düşüncelerini ifade etmesin, Saray'ı eleştirmesin diyenler elbet günü gelince bunun hesabını sandıkta verecektir" dedi.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: SUÇU(!) İSE GAZETECİLİK YAPMAK