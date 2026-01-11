Danışmaya bırakılan kargo patladı: İki kişi yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, bir kargo firması görevlisi site girişindeki danışma noktasına bir paket teslim etti. Kargonun bırakılmasından kısa bir süre sonra paket, bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın şiddetiyle danışma bölümünde bulunan H.A. ve H.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.

BÖLGEYE AFAD VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de hızla bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan H.A. ve H.B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ

Emniyet güçleri, patlamanın yaşandığı sitenin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgeyi giriş çıkışlara sınırlandırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın nedenini ve paketin içeriğini belirlemek amacıyla patlamanın gerçekleştiği alanda detaylı bir çalışma başlattı. Patlamanın kaynağına veya nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.