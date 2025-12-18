Tamamlayıcı sağlık sigortasında büyük değişiklik: 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle tamamlayıcı sağlık sigortasında yeni döneme giriliyor. Ömür boyu yenileme garantisi için 3 yıl şartı yeterli olacak. Hastalık gerekçesiyle teminat daraltma ve ek prim uygulamaları tarihe karışacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında değişikliğe gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilecek ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, en az üç yıl kesintisiz olarak aynı plan ile sigortalı olanlar, ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olacak.

O süre zarfında ödenen tazminatların toplam primlere oranının yüzde 80’in altında kalması yeterli olacak. Bu garantiyi kazanan sigortalıların hastalık gerekçesiyle teminat kapsamı daraltılamayacak, ek prim uygulanamayacak, teminat limitleri düşürülemeyecek ve poliçe şartları sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, 60 yaşını doldurmayan kişilere ömür boyu yenileme garantili sözleşme sunma mecburiyeti geliyor.

Yenileme dönemlerindeki bekleme süresi son bulacak. Bekleme süresi uygulamasında da şirketler arası geçiş işlemlerinde önceki şirkette geçen süre korunarak sigortalının hak kaybı yaşamaması sağlanacak.

Grup sigortasında verilen ömür boyu yenileme garantisinin bireysel sözleşmede de devam etmesi sağlandı.

1 Ocak 2026’dan önceki sözleşmeler mevcut haklarıyla sürecek. Garanti içermeyen sözleşmelerin ise yeni düzenlemeye göre yenilenmesine karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

