4'üncü kattan düşen işçinin sırtına demir saplandı
Aksaray'da, 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybedip yan binanın demir korkuluklarına düşen inşaat işçisi Abdullah Türk (25), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak’ta meydana geldi.
İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine düştü. Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kaldı, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Öte yandan inşaatın yakınında özel bir klinikte çalışan Doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.
İtfaiye ekipleri Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti. Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)