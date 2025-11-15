Talihsiz düşüş ölümle bitti! Minibüsün altında kaldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Dengesini kaybettiği önde sürülen 35 yaşındaki Serkan Tekin, minibüsün altında kaldı.

Akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde meydana gelen feci kazada iddiaya göre, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin, dengesini kaybederek yere düştü.

YOLA DÖNEN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Tekin'in düştüğü sırada esnada yola dönen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı servis minibüsünün altında kaldı.

Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekin’in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.