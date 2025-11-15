Talihsiz düşüş ölümle bitti! Minibüsün altında kaldı

Talihsiz düşüş ölümle bitti! Minibüsün altında kaldı
Yayınlanma:
Zonguldak'ta dengesini kaybedip yola düşen Serkan Tekin, servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Dengesini kaybettiği önde sürülen 35 yaşındaki Serkan Tekin, minibüsün altında kaldı.

Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdiÇanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi

Akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde meydana gelen feci kazada iddiaya göre, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin, dengesini kaybederek yere düştü.

yere-dusen-yaya-servis-minibusunun-alti-1016197-301477.jpg

YOLA DÖNEN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Tekin'in düştüğü sırada esnada yola dönen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı servis minibüsünün altında kaldı.

Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yere-dusen-yaya-servis-minibusunun-alti-1016196-301477.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekin’in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

yere-dusen-yaya-servis-minibusunun-alti-1016195-301477.jpg

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Türkiye
Araç çarptı kanala düştü: Genç kızın trajik ölümü
Araç çarptı kanala düştü: Genç kızın trajik ölümü
Hatay'da zorlu gece! Mahalleleri su bastı
Hatay'da zorlu gece! Mahalleleri su bastı
Muğla semalarında esrarengiz mor-yeşil ışıklar!
Muğla semalarında esrarengiz mor-yeşil ışıklar!