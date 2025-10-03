Taksim'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 11 suç kaydı var

Yayınlanma:
İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim'de, para vermeyi reddeden bir kişi, gasp girişiminde bulunan şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan cinayetin ardından, poliste çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki İbrahim Halil Heke, tünelin merdivenlerinde durduğu sırada yanına 28 yaşındaki Ersel K. yaklaştı. İddiaya göre Ersel K., Heke'den para istedi. Heke'nin bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavga sırasında üzerindeki bıçağı çıkaran Ersel K., İbrahim Halil Heke'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Heke kanlar içinde yere yığılırken, saldırganın montunu çıkardıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

istanbul-taksimde-kendisine-para-verm-945507-280812.jpg

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Heke'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücuduna beş bıçak darbesi aldığı öğrenilen İbrahim Halil Heke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

istanbul-taksimde-kendisine-para-verm-945511-280812.jpg

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Cinayetin ardından hemen çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği'ne bağlı polisler, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelinin poliste 11 ayrı suç kaydı bulunan Ersel K. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Güven Timleri, Ersel K.'yi Tarlabaşı Bulvarı'nda, olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

istanbul-taksimde-kendisine-para-verm-945510-280812.jpg

"PARA İSTEDİM VERMEYİNCE BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersel K., ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli, İbrahim Halil Heke’den bir miktar para istediğini, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ersel K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!