Taksim Metro İstasyonu'nda korkutan yangın!

İstanbul'un en işlek semtlerinden biri olan Taksim'de, metro istasyonunun Cumhuriyet Tüneli alt geçidinde bulunan asansörde yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİM MEYDAN'DA GENİŞ GÜVENLİK ÇEMBERİ

Yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Taksim Meydan'ında ise Cumhuriyet Tüneli alt geçidi girişinin etrafı polis ekipleri tarafından geniş bir güvenlik çemberine alındı.

Yangına ilişkin ekiplerin çalışmaları sürerken, söz konusu yangının çıktığı asansörün bulunduğu noktada çok sayıda evsizin kaldığı biliniyor.

TÜNEL ÇIKIŞI KAPATILDI

Metro İstanbul AŞ'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır.

İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına açıktır. Bölgedeki yangın kontrol altına alınmıştır."

KORKUTAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle istasyonun kapatılan Cumhuriyet Tüneli çıkışı, ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken metro seferlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yanan asansörde ise hasar oluştu. (DHA)