Taksici ve kadınlar sokak ortasında birbirlerine girdi!

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da bir taksici ile aracına müşteri olarak aldığı kadınlar sokak ortasında kavga etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, müşteri olarak taksiye binen Suriye uyruklu kadınlar, araçtan indikleri sırada taksiciye ait olduğu öne sürülen bir çantayı alarak uzaklaştı.

Niğde’de grupların kavgasında av tüfeğiyle ateş açıldı: 2 yaralıNiğde’de grupların kavgasında av tüfeğiyle ateş açıldı: 2 yaralı

Bir süre sonra çantasının araçta olmadığını fark eden taksici, sokakta kadınların peşinden giderek çantasını geri istedi.

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Sokak ortasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken arbede sırasında taksici kadınlardan birine tokat attı. Çevrede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmak için büyük bir çaba harcarken başka bir kadın da arkadan gelerek taksicinin başına vurdu. Polis ekipleri olay yerine gelmeden önce taraflar bölgeden ayrıldı.

taksici-ile-kadinlarin-kavgasi-kamerada-1068910-317151.jpg

Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

