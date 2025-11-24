Takla atan otomobildeki anne öldü: Eşi ve çocuğu yaralandı

Takla atan otomobildeki anne öldü: Eşi ve çocuğu yaralandı
Yayınlanma:
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki anne Perihan Taş (40) hayatını kaybetti, eşi ile 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde Artuklu ilçesi kırsal Yüce Mahallesi Sultan Şeyhmus kavşağında meydana geldi.

Takla atan araçta sıkışan gençler için ekipler seferber olduTakla atan araçta sıkışan gençler için ekipler seferber oldu

ANNE, BABA VE 2 YAŞINDAKİ ÇOCKLARI YARALANDI

E.T. (42) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü E.T., eşi Perihan Taş ve çocukları H.A.T. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Perihan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı