Takla atan otomobildeki anne öldü: Eşi ve çocuğu yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki anne Perihan Taş (40) hayatını kaybetti, eşi ile 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde Artuklu ilçesi kırsal Yüce Mahallesi Sultan Şeyhmus kavşağında meydana geldi.
ANNE, BABA VE 2 YAŞINDAKİ ÇOCKLARI YARALANDI
E.T. (42) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü E.T., eşi Perihan Taş ve çocukları H.A.T. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YARALANAN ANNE KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Perihan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
