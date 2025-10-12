Takla atan araçta sıkışan gençler için ekipler seferber oldu

Yayınlanma:
Aksaray'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce elektrik direğine çarptı, ardından takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Çetinkaya (24) yönetimindeki 33 BRC 801 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Kazanın şiddetiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Alperen Çetinkaya ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Murat Yazgı (21) ve Muhammed Onur Coşkun (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan 3 genci kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Alperen Çetinkaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti
