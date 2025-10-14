Tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan ilk açıklama

Yayınlanma:
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen davanın 2. Duruşmasında verilen karar sonrasında cezaevinden tahliye edildi. Aslanoğlu tahliye olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 2.duruşması dün görüldü.

ŞENOL ASLANOĞLU'NDAN TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Öncekİ dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Aslanoğlu 'yoldaşlarının' tutuklu olmasından dolayı buruk bir sevinç yaşadığını, en kısa sürede onların da ailelerine kavuşmasını beklediğini kaydetti:

yeni-proje-15.jpg

  • "Bu saatte sağ olsun ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, il kadın kolu başkanım, partililerim buradalar. Bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar bütün duruşmalar boyunca da örgütümüz bizi yalnız bırakmadı. Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım. Hem Tunç Başkanı hem Heval’i. Diğer davalardan yatan yol arkadaşlarımız da daha içerideler. Daha iddianamesi olmayan yol arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da en kısa süre içerisinde salınmalarını, özgürlüklerine kavuşmalarını, ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Maalesef bir siyasi süreç yaşadık. Bu siyasi süreç sonunda 3,5 ay cezaevinde kaldık. Hepinizi çok özledim. Şimdilik evde olacağız ama yine de bir arada olmanın bir yolunu bulacağız. Mutluyuz. En azından bugün beraber olacağız.”

17 EKİM'DE YENİDEN ADAY OLACAK

17 Ekim tarihinde CHP İzmir İl Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacak olan Aslanoğlu, örgütünün kendisini duruşmalarda yalnız bırakmadığını kaydetti:

  • Mahkemenin vereceği kararlara saygı duyacağız. Kongre gününe kadar arkadaşlarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugüne kadar nasıl olduysa kol kola, omuz omuza. Bugünden sonra da hangi görevde olursa olsun kol kola, omuz omuza olmaya hep beraber devam edeceğiz. Bu örgüt yalnız bırakmadı beni duruşmalarda. Hep beraber bütün örgütümüzle birlikte olacağız.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

