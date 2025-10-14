Son Dakika | Kooperatif davasında ara karar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.'ye yönelik olan ve kamuoyunda kooperatif davası olarak da bilinen davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık savunmaları, mağdur ifadeleri ve savcı mütalaası sonrasında mahkeme başkanı kararını açıkladı. Buna göre tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç'in tahliyelerine karar verildi.

SOYER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 9 ARALIK'TA

Öte yandan davanın bir sonraki duruşmasının Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi Mahkeme Salonu'nda 9 Aralık'ta görülmesine karar verildi.

SOYER: "105 GÜNDÜR CEZALANDIRILIYORUM, ADIMIN KİRLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Önceki dönem Başkan Tunç Soyer, savunmasında mütalaadaki haksız menfaat ve dolandırıcılık iddialarını reddetti. Cezaevinde geçirdiği günlere dikkat çeken Soyer, "Bugün bir çift dinledik. Beyefendi sanık, hanımefendi mağdurdu. İddianame o çifte ‘senin eşin seni dolandırdı’ diyor. Aynı iddianame ‘sen bundan kişisel menfaat elde etmedin’ diyor. Kim menfaat elde etti o halde?" sözleriyle iddianamenin çelişkilerine vurgu yaptı.

Soyer, "Bu işin trajik bir yanı da var. Ben cezaevine getirildim, ceza çekiyorum yani. Neden 105 gündür bu cezalandırma devam ediyor?" diye sordu. Kentsel dönüşümde uygulanan kooperatif modelinin suç unsuru olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Soyer, gecikmelerin dolandırıcılık olmadığını savundu.

Soyer, son olarak, "Ne kendimize ne başkasına haksız bir menfaat elde etmedik. Biz neden ceza çekiyoruz? 105 gündür devam eden cezamızı bitirin. 66 yaşındayım. Adımın böyle kirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Dosyanızda somut bir suç yok. Terazinizi dengede tutabilmek için cezamızı kaldırmaktan başka bir yol yok" dedi.

ASLANOĞLU: "YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNDE ÖRGÜT REİSİ OLARAK BEN YATIYORUM"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise savunmasında, yargılamanın temel konusunun kooperatifçilik yapısı olduğunu öne sürdü. Aslanoğlu, kooperatif üyelerinin görev ve yükümlülüklerini yasal olarak bilmek zorunda olduğunu belirterek, "Kooperatif yöneticileri bu nedenle yargılanmamalıdır" dedi.

Projenin maliyet hesaplarının o dönemki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre doğru hesaplandığını ifade eden Aslanoğlu, "İnsanlara bir milyara çıkacak inşaat için ‘vallahi yüz milyona çıkar’ denmemiş... O günkü çevre birim fiyatlarına göre her şey doğruymuş" diyerek dolandırıcılık iddiasını yalanladı. İnşaat maliyetlerindeki artışların piyasadaki genel artıştan kaynaklandığını ve bunun kooperatif yönetiminin suçu olmadığını savundu.

"BANA EV HAPSİ VERİN"

Aslanoğlu, savunmasının sonunda bu ifadeleri kullandı: