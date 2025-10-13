İzmir'deki 'Kooperatif Davası'nda ikinci duruşma başladı: Soyer ve Aslanoğlu hakim karşısında

Yayınlanma:
Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş.'de yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması görülmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler aracılığıyla usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine açılan davanın ikinci duruşmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON'un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu toplam 65 sanık hakim karşısına çıkıyor.

DURUŞMAYA GENİŞ KATILIM

Cumhuriyet'ten Ece İçmez'in haberine göre görülen ikinci duruşmaya, siyaset ve yerel yönetimlerden çok sayıda isim katılarak süreci takip etti. Duruşmayı izleyenler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Yüksel Taşkın yer aldı.

Ayrıca, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP'nin Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da salonda bulunan isimler arasındaydı. Sanıklardan Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu ve Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de duruşmayı takip etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

