Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş siyasete geri dönebilecek mi? Hukukçular yorumladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği tahliye kararının kesinleşmesi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son grup 'tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu ülke yargı ülkesidir" açıklamasıyla birlikte gözler yeniden HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrildi. Tahliye sürecinde sona yaklaşılırken, en çok merak edilen soru şu: Demirtaş siyasete dönebilecek mi? Hukukçular, bu ihtimali hukuki çerçevede değerlendirdi.

"SİYASETE DÖNÜŞ ANCAK MAHKÛMİYETİN KALKMASIYLA MÜMKÜN"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Prof. Dr. Ersan Şen, Demirtaş’ın siyasi arenaya dönüşünün önünde kesinleşmiş mahkûmiyetlerin engel oluşturduğunu söyledi. Şen, "Şu anda 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Eğer bu ceza ortadan kalkarsa, belediye başkanı olması yönündeki engel de kalkar. Ancak bu kararın kaldırılması, olağanüstü kanun yolları veya yargılamanın yenilenmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ İÇİN GEÇERLİ OLAN KAVALA VE ATALAY İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI

Şen, bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı ya da Anayasa Mahkemesi veya AİHM’nin hak ihlali kararı vermesinin belirleyici olacağını vurguladı. "Aksi halde, kesinleşmiş bir hüküm dururken otomatik bir tahliye ya da siyasi dönüş mümkün değildir” diyen Şen, adaletin herkes için eşit işlemesi gerektiğinin altını çizdi: Demirtaş için geçerli olan, Osman Kavala, Can Atalay ya da başkaları için de geçerli olmalıdır.

MİLLETVEKİLİ OLABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Şen, Demirtaş’ın siyasete dönse bile milletvekili olamayacağını öne sürdü. "Taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası alan kişiler milletvekili adayı olamaz" diyen Şen, şu açıklamada bulundu yaptı:

Affa uğramış olsalar bile, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlet sırlarını ifşa etme veya terör eylemlerine katılma gibi suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilme hakkını kaybediyor.

"ÖMÜR BOYU SİYASET YASAĞINDAN BAHSEDİLEMEZ"

Hukukçu Prof. Dr. Caner Yenidünya ise, memnu hakların iadesi yönünde bir karar çıkmadıkça Demirtaş’ın siyaset yasağının kalkmayacağını belirtti. Yenidünya, "Memnu hakların iadesi, cezanın infazının tamamlanmasından itibaren üç yılın iyi hâlli olarak geçirilmesi şartıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yenidünya, bu sürecin ardından Demirtaş’ın yeniden siyasi haklarını kazanabileceğini söyledi: