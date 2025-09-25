Tacizden açığa alınan öğretmen yeniden derste! Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı

Yayınlanma:
Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nde öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı ve bir öğrencilere tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan Erdinç Çakıroğlu isimli öğretmenin yeniden derslere girdiğinin öğrenildi. Öğrenciler durumu protesto etti.

Öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı ve bir öğrencilere tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan Erdinç Çakıroğlu isimli öğretmenin, yeniden derslere girdiğinin öğrenilmesi tepki topladı.

Okul bahçesinde ve çevresinde bir araya gelen öğrenciler, “Okulumuzda tacizci istemiyoruz” sloganıyla tepki durumu protesto etti.

NİSAN AYINDA AÇIĞA ALINMIŞTI

Nisan ayında açığa alındığı duyurulan Çakıroğlu’nun, resmi kadroda bulunmamasına rağmen Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde tekrar derse girdiği ortaya çıktı.

8 Nisan 2025’te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nde gündeme gelen olayda, Erdinç Çakıroğlu'nun bir öğrenciyi darp ettiği ortaya çıkmış, öğrenci darp raporu alarak sesini duyurmuştu.

12 yaşındaki çocuğu taciz eden müftünün cezası belli oldu12 yaşındaki çocuğu taciz eden müftünün cezası belli oldu

Gelen tepkilerin ardından ise, Çakıroğlu'nun açığa alındığı bildirilmişti.

Öte yandan, Çakıroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında yer alan cinsiyetçi ve taciz içerikli ifadeleri de ortaya çıkmış, kamuoyunda tepki toplamıştı.

TERKARDAN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ

Evrensel'den Ömer Faruk Adıgüzel'in haberine göre, bugün bir öğrencinin ulaştırdığı EBA ekran görüntüsünde, Çakıroğlu’nun yeniden öğretmen olarak atandığı iddia edildi.

Son Dakika | KYK yurdundaki taciz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Üç kişi görevden alındıSon Dakika | KYK yurdundaki taciz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Üç kişi görevden alındı

Ancak okulun resmi internet sitesinde öğretmen kadrosu arasında yer almayan Çakıroğlu’nun, paylaşımdan sadece bir gün sonra resmi web sitesine eklendiği ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Bunun üzerine öğrenciler, okul bahçesinde ve çevresinde toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve okul yönetimini göreve çağırdı.

Öğrenciler, “Eğitim alanlarımızda tacizci istemiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

