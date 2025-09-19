12 yaşındaki çocuğu taciz eden müftünün cezası belli oldu

12 yaşındaki çocuğu taciz eden müftünün cezası belli oldu
12 yaşında kız çocuğunu taciz etmekten yargılanan müftü Yıldırım'ın 1 yıl 15 ay ceza aldı. Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Oktay, "Bugün buradayız ve ilan ediyoruz, gözümüz üzerinizde ve bugün duruşmadan çıkan kararla öğrendik ki tacizci müftüye verilen ceza sadece 1 yıl 15 ay, bu ceza hem yetersiz hem de biliyoruz ki tacizleri aklamaya çalıştıklarının başka bir kanıtı" dedi.

Eskişehir’de müftülük yapan ve aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren İshak Yıldırım hakkında 12 yaşında kız çocuğunu taciz etmekten dava açıldı. Olayın duyulması ve kamuoyunun tepkisi üzerine bir süre tutuklu yargılanan İshak Yıldırım’a 1 yıl 15 ay ceza verildi.

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, müftü Yıldırım’ın 1 yıl 15 ay hapis cezası almasına tepki göstererek adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Komite adına konuşan Ebru Oktay, kararın “tacizleri aklamaya dönük” olduğunu belirterek, “Gözümüz üzerinizde” dedi.

Olayın geçmişi: İshak Yıldırım, Eskişehir’de müftülük yaparken aynı zamanda bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verdiği öğrenilen 12 yaşındaki bir kıza mesajlar attığı iddiasıyla soruşturuldu.

Oktay, "Kız çocuklarının okumaması gerektiğini, çocuk yaşta evlenebileceğini hiç utanmadan bangır bangır dile getiren bu gerici zihniyetin neferlerinden yalnızca biri İshak Yıldırım" dedi. Oktay açıklamaya şu ifadelerle devam etti:

"TUTUKSUZ YARGILANMAYA BAŞLANDI"

İşte ailenin şikayeti ile gözaltına alınan İshak Yıldırım önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra gelen tepkilerin ardından tutuklanan İshak Yıldırım’nin tutukluluğu sadece 69 gün sürdü. Duruşma sırasında da mesajları eşinin kıskançlıkla attığını söyleyen bu iki yüzlü yalancı için tutuksuz yargılama kararı verildi. Yetmedi Diyanet kendisini vaiz olarak atama kararı verip yine gelen tepkilerle vazgeçti. 11 Eylül'deki duruşmada ise tutuksuz yargılanan İshak Yıldırım’ın yurt dışına çıkma yasağı, adli kontrol şartı ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması kararı kaldırıldı.

"CEZA DEĞİL, ÖDÜL ALIYORLAR"

İşte dostlar ülkemizin özeti bu. Bizler hakkımızı yasal yollarla bile alamıyoruz. Dava açmamız kanıt sunmamız yetmiyor. Tepkilerin süreklileşmesi, gözümüzün biran olsun bu yalancı tacizcilerden ayrılmaması gerekiyor ki ceza yerine ödül almasınlar. Bugün bu yüzden toplandık. Bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın Dayanışma Komiteleri olarak iki elimiz tacizcilerin yakasında. Ama yetmez, yetmiyor dostlar. Bu tacizcilere cesaret verenlerden de onları utanmadan başka yerlere atayanlardan da nasılsa fark edilmiyor sanıp suçların üstünü örtecek olanlardan da soracak hesabımız var. Suçu işleyenlerle birlikte suça ortak olan herkesten hesap soracak, tek tek yargılayacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Hiçbiriniz aradan sıyrılırım, belki beni unuturlar, fark etmezler geçer gider diye düşünmeyin. İlan ediyoruz; ensenizdeyiz. Hesap günü geldiğinde kaçacak delik bulamayacaksınız."

Kaynak:ANKA

