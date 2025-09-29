Sürücünün manevrası facianın önüne geçti! Canlarını kıl payı kurtardılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ata Bulvarı’nda meydana gelen korkunç olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet kaza yaptı. İlk olarak bariyerlere, daha sonra ise aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı.

YAYALARIN ÜZERİNE DOĞRU SAVRULDU!

Meydana gelen kaza sonucunda kontrolden çıkan servis minibüsü, kaldırımda beklemekte olan yayaların üzerine doğru yöneldi. Minibüs yayalara doğru savrulurken sürücünün son anda yaptığı manevra, olası bir faciayı önledi.

PANİK ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ !

Öte yandan, kaza nedeniyle yayaların yaşadığı panik anları, olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.