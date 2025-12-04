Suriyeli kadınlara istismar skandalında istenilen ceza belli oldu! İktidar medyası yardımsever diye övüyordu

Yayınlanma:
Umut Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz, yardım için kendisine başvuran mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle yargılanacak. Savcılık, tutuklanan Karagöz hakkında "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Umut Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz hakkında, yardım için kendisine başvuran mülteci kadınlara yönelik cinsel saldırı iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, tutuklu şüpheli Karagöz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iddianamede yer alan bilgilerde müştekinin Suriyeli kadınlardan F.M., 2017 yılında erzak yardımı almak amacıyla şüphelinin işlettiği hayır mağazasına gittiği, müştekinin, şüphelinin genç kadının özel bölgesini, göğüslerini ve kalçasını elledikten sonra “Sana para vereyim benimle birlikte ol” şeklinde teklifte bulunduğu iddia edildi.. Yardıma muhtaç olması nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez bu işletmeye gittiğini belirten müşteki, şüphelinin her seferinde yardım yapmadan önce kendisine yönelik benzer cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddianamede, şüphelinin müşteki S.H.M. isimli kadına da benzer eylemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

TANIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H. isimli bir kadın, şüphelinin yardım yapacağı kadınları kendisinin seçtiğini, bu kadınların makyajlı kısa elbise giyinmiş kadınlar olduğunu gördüğünü söyledi. Tanık, şüphelinin her kadına yardım etmediğini ve mağdur kadınların maddi sıkıntılar nedeniyle şüpheliye sesini çıkartmadıklarını bildiğini beyan etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden şüpheli Sadettin Karagöz’ün, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Dava, Karagöz hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçunu zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla açıldı.

sapik-1.jpg

YANDAŞ MEDYA TARAFINDAN SIKLIKLA HABERLEŞTİRİLMİŞTİ!

"Mültecilerin dedesi" ve "Ensar Ağabey" lakaplarıyla tanınan Umut Hayır Mağazası’nın sahibi Saadettin Karagöz'ün faaliyetleri sıklıkla yandaş medya tarafından haberleştirilmişti. Yeni Şafak geçtiğimiz yıl "Ankara'nın 'Ensar ağabeyi' 7 bin 357 aileye yardım eli uzatıyor" başlığıyla İHA kaynaklı bir haber yapmıştı. Haberde Karagöz, Türkiye’ye sığınan mültecilere kapılarını açmanın insani bir görev olduğunu söyleyerek "Suriye’de savaş sona erdi. Birçok ailemiz ülkelerine dönmeye başladı. Ancak biz, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz misafirperver bir milletiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı ise 2019 yılında 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler hiç azalmıyor' başlığıyla bir haber yayınlanmış ve bu haberi Akit tarafından da yayınlanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

