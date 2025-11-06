Süreç komisyonu toplantısı aniden ertelenmişti! Nedenini Murat Emir açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mimarı olduğu, “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreç dolayısıyla TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonunun grup koordinatörleri, geçtiğimiz gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, komisyonun yarın yapılması beklenen süreç toplantısına ilişkin hazırlıkların konuşulması bekleniyordu.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise, komisyonun yarın toplanamayacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısının ileri bir tarihe bırakıldığı bildirildi.

Kurtulmuş partililerle görüştü: Komisyonun yarınki toplantısı ertelendi

BİR SONRAKİ HAFTAYA ERTELENDİ!

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi. Toplantının hangi gün ve saatte yapılacağına ilişkin ayrıntıların ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

MURAT EMİR ERTELEMENİN NEDENİNİ AÇIKLADI!

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Emir, yarına planlanan toplantının “teknik nedenlerle ertelendiğini” ifade ederek “Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Kabulde Meclis Başkanı Kurtulmuş ile komisyon raporu belgesinin yöntemiyle ilgili bir istişare fırsatı bulduk. Sayın Meclis Başkanı önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkan vekillerini toplayıp, böyle bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti bize. Tabii kendi takdirleridir. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta başında bir toplantı ve sonrasında da önümüzdeki perşembe de komisyon toplantısı planlanıyor.” sözlerini sarf etti.

Son Dakika | Komisyonda İmralı hazırlıkları tam gaz! Kurtulmuş partilerle görüşecek

“İMRALI’YA GİDİŞ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ”

Komisyonun dinleyeceği isimlere ilişkin bazı teknik aksaklıklar nedeniyle erteleme kararı alındığını kaydeden Emir, "Toplantıda konuştuğumuz başlık; hem bu haftaki toplantının yapılmayacak olması hem de önümüzdeki hafta yapılacak toplantının planlaması ve raporlamayla ilgili usul alışverişinde bulunduk. İmralı'ya gidiş konusu gündeme gelmedi. Meclis Başkanlığı da resmi bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, toplantının ertelenmesine ilişkin “Ertelendi, yarınki toplantı gelecek hafta yapılacak. Bu hafta için dinlenmesi düşünülen bakanların yurt dışı programı olduğu için gelecek hafta yapılacak.” ifadelerini kullandı.