Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlerden gözaltı paylaşımı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasına ait unsurlar tarafından kuşatılırken, gemiler yasa dışı biçimde ele geçirilmeye başlandı.

Sumud Filosu: Gemilere basınçlı su sıkılıyor

20 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Uluslararası sularda el konulan 8 geminin içinde 20 Türk'ün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Sirius gemisindeki aktivistlerden bazılarının isimleri; Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu, Zeynep Tekocak. Alma gemisinde alıkonulan Türkler ise şu şekilde: Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu ve Semih Fener.

İSRAİL'E GÖTÜRÜLÜYORLAR

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, Alma gemisinde bulunan Türk vatandaşları Osman Çetinkaya, Onur Murat Olgu ve Hüseyin Şuayb Ordu'nun İsrail askerleri tarafından İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Osman Çetinkaya, Onur Murat Olgu ve Hüseyin Şuayb Ordu'nun açıklamasının yer aldığı video paylaşıldı.