Sumud Filosu: Gemilere basınçlı su sıkılıyor

Küresel Sumud Filosu'na dahil olan Suelle gemisinde bulunan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, İsrail askeri gemilerinin filo teknelerine su sıktığını belirterek, bu engellemelere rağmen Gazze’ye doğru ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısının ardından telefonla açıklamada bulunan Hickey, İsrail gemilerinin sürekli olarak çevrelerinde dolaştığını ifade etti.

DUR ÇAĞRISI YAPILDI VE SU SIKILDI

Filodaki bazı gemilerin durdurulduğunu ve üzerine çıkıldığını kaydeden Hickey, diğer gemilere ise dur çağrısı yapıldığını ve su sıkıldığını aktardı.

Hickey, filoya su sıkarak müdahale eden İsrail gemilerinin durana kadar su sıkmaya devam edeceği açıklaması yaptığını da bildirdi.

İNSANİ YARDIMLARI BOŞALTMA ÇAĞRISI YAPILDI

Filodaki gemilere İsrail'in Usdud (Aşdod) limanına gitme ve insani yardımları orada boşaltma çağrısı yapıldığını da kaydeden Hickey, yardımların boşaltılması halinde İsrail'den sınır dışı edilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti.

Hickey, şu an Gazze'ye doğru yolculuklarına devam ettiklerini, durdurulana kadar da yol almayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.