Sucukta kalp eti çayda boya... Marka marka rezalet

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda marka yer aldı.

SUCUK VE ÇAYDA EN FAZLA HİLE

En fazla hileye sucuk ve çay ürünlerinde rastlandı. Bazı sucuklarda dana eti yerine kanatlı eti, baş eti ve kalp eti bulundu. Siyah çaylarda ise gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Zeytinyağında yapılan hileler de dikkat çekti. Naturel sızma olarak satılan bazı ürünlerin tohum yağlarıyla karıştırıldığı belirlendi.

Hileli gıda tespit edilen iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Bursa yer aldı. Etliekmek iç harcında bile kanatlı etine rastlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz seneden itibaren, halk sağlığını tehlikeye atan kişileri ve kuruluşları güncel bir şekilde paylaşıyor. Bakanlığın internet sitesi ile de bu ifşalar düzenli takip edilebilmekte.