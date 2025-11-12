Sucukta kalp eti çayda boya... Marka marka rezalet

Sucukta kalp eti çayda boya... Marka marka rezalet
Tarım ve Orman Bakanlığı, sucuk, çay ve zeytinyağında taklit-tağşiş yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Kalp eti, boya, tohum yağı kullanımı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda marka yer aldı.

s-adeb5fbb98ea4ffadc46b7ac74ee614b3fa6eb1c.jpg

SUCUK VE ÇAYDA EN FAZLA HİLE

En fazla hileye sucuk ve çay ürünlerinde rastlandı. Bazı sucuklarda dana eti yerine kanatlı eti, baş eti ve kalp eti bulundu. Siyah çaylarda ise gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

s-eac60c67b21b71e61f3333f0c5cacaa9123db927.jpg

Zeytinyağında yapılan hileler de dikkat çekti. Naturel sızma olarak satılan bazı ürünlerin tohum yağlarıyla karıştırıldığı belirlendi.

s-1cea8d1ab69337b287873b5a8a61cfdbf999f9c8.jpg

Hileli gıda tespit edilen iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Bursa yer aldı. Etliekmek iç harcında bile kanatlı etine rastlandığı bildirildi.

s-3ead6bfb5415d3a73abd214c30cca9f38f19e6bf.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz seneden itibaren, halk sağlığını tehlikeye atan kişileri ve kuruluşları güncel bir şekilde paylaşıyor. Bakanlığın internet sitesi ile de bu ifşalar düzenli takip edilebilmekte.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

