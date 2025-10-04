Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler

Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihlali listesini güncelledi. Macunda ilaç etken maddesi, dana kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 Ekim 2025 tarihinde gıda güvenliğine ilişkin yeni taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Et, zeytinyağı, bal ve pekmez başta olmak üzere birçok üründe vatandaşın sağlığını tehdit eden hileler ortaya çıkarıldı.taklit-tagsis-4.png

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE SAKATAT

Bakanlığın açıkladığı listede en dikkat çekici bulgulardan biri et ürünlerine yönelik oldu. Dana kıyma ve sucuklarda kanatlı etine rastlanırken, bazı işletmelerin ürünlerinde baş eti, kalp ve taşlık gibi sakatatların kullanıldığı tespit edildi. Hileli ürünlerin özellikle Adana, Kayseri, Antalya ve İstanbul’daki firmalar tarafından piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Fıstıklı baklava yerine bakın bize ne yedirmişler!Fıstıklı baklava yerine bakın bize ne yedirmişler!

taklit-tagsis-6.png

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI

Denetimlerde zeytinyağı sahtekârlıkları da öne çıktı. Aydın ve Bursa başta olmak üzere çeşitli bölgelerde bazı markaların “natürel sızma zeytinyağı” adı altında satışa sunduğu ürünlerde tohum yağlarıyla karıştırma yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, daha düşük kaliteli yağların yüksek kalite etiketiyle piyasaya sürüldüğü de saptandı.

BALDA SAHTECİLİK

taklit-tagsis-5.png

Arıcılık ürünlerinde de tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalar dikkat çekti. Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da süzme çiçek balı olarak satılan bazı ürünlerin içeriğinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız ve hileli ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık ayrıca, taklit ve tağşiş yapan firmalara yasal yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

