Fıstıklı baklava yerine bakın bize ne yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihlali listesini güncelledi. Baklavada gıda boyası, macunda ilaç etken maddesi, dana kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni ürünler eklendi.

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hille ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye 1 yeni ihlal eklendi. Alpha Everstrong adlı markanın çikolatalı macununda ilaç etken madde tespit edildi.

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine ise 38 yeni ürün eklendi.

Yeni listede baklavada kullanılan goda boyası dikkati çekti.

Tereyağı, peynir gibi ürünlerde de bitkisel yağ, nişasta kullanımı gibi ihlaller yer aldı.

Et ürünlerinde de yine çok sayıd hille tespit edildi. Dana eti diye satılan etin içine kanatlı eti konduğu tespit edildi.

